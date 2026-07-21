VIDEO: La terrible caída de Florian Lipowitz en el Tour de Francia 2026 que lo obliga a abandonar

El Tour de Francia 2026 sufrió una de sus bajas más sensibles durante la Etapa 16, luego de que el ciclista alemán Florian Lipowitz sufrió una fuerte caída en la contrarreloj individual que puso fin a su participación. El pedalista del equipo Red Bull-BORA-hansgrohe, quien iniciaba la jornada consolidado en la quinta posición de la clasificación general a 6 minutos y 48 segundos del líder Tadej Pogacar, se vio obligado a abandonar tras confirmarse una fractura de clavícula.

Con este impacto, el número de bajas en la competencia ascendió a 20 corredores. La estadística golpea directamente a las estrellas del ciclismo, pues el domingo abandonó por lesión el danés Jonas Vingegaard (segundo lugar el año pasado) y hoy se sumó Lipowitz (quien defendía el tercer puesto). Con esto, el actual líder Tadej Pogacar permanece como el único integrante del podio previo en competencia.

El accidente ocurrió en el tramo final del recorrido cronometrado de 26.1 kilómetros entre Évian-les-Bains y Thonon-les-Bains. Lipowitz, de 25 años de edad, registraba el cuarto mejor tiempo provisional en el segundo punto de control cuando perdió el control de su bicicleta en una curva cerrada. La rueda delantera patinó a alta velocidad al pisar las líneas blancas de un paso peatonal. Tras perder el equilibrio, el corredor se estrelló contra las protecciones y golpeó un bordillo de concreto.

La deserción representa un golpe demoledor para el Red Bull-BORA-hansgrohe, escuadra que vivió una jornada de contrastes tras celebrar la victoria de la etapa con el belga Remco Evenepoel. La baja de Lipowitz le resta al torneo una pieza clave para la alta montaña alpina.

¿Qué lesión sufrió Florian Lipowitz tras su caída en el Tour de Francia 2026?

Los servicios médicos de la competencia acudieron de inmediato a la ruta para auxiliar al ciclista alemán. Debido a la gravedad del golpe en el hombro y la imposibilidad de volver a montar la bicicleta, los paramédicos trasladaron al atleta directamente en ambulancia a un centro hospitalario cercano, donde se emitieron los reportes oficiales: