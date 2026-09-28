VIDEO: ¡Hasta el Borussia Dortmund se subió al trend de Aleks Syntek!

Hasta Alemania llegó uno de los trends que más ruido ha generado en las redes sociales mexicanas. La cuenta en español del Borussia Dortmund sorprendió al sumarse al fenómeno alrededor de Aleks Syntek, utilizando el audio viral del cantante para acompañar un penal de Serhou Guirassy.

El club alemán publicó un reel en el que se observa al delantero tomando el balón, acomodándolo desde los once pasos y definiendo frente al arquero, mientras de fondo aparece el audio que en los últimos días ha sido utilizado en miles de publicaciones relacionadas con Syntek.

La combinación funcionó. El video superó rápidamente 1.5 millones de reproducciones, demostrando que el trend cruzó fronteras y llegó hasta las cuentas oficiales de uno de los equipos más reconocidos del futbol europeo.

El penal de Guirassy que terminó convertido en trend

La jugada utilizada por el Dortmund corresponde al duelo ante el Villarreal, disputado el pasado 8 de septiembre en el inicio de la Champions League.

Serhou Guirassy fue derribado dentro del área por Santiago Mouriño después de un tiro de esquina y él mismo tomó la responsabilidad desde el punto penal. El delantero convirtió al minuto 85 para colocar el 3-1 momentáneo y prácticamente encaminar la victoria alemana.

No existe, al menos públicamente, algún antecedente especial entre Guirassy, el portero Péter Gulácsi o el propio penal que explique una referencia más profunda con Aleks Syntek. Todo apunta a que el equipo de redes sociales simplemente encontró una escena perfecta para aprovechar la tendencia y llevarla al terreno futbolístico.

Y el partido tuvo todavía una curiosidad extra.

Guirassy había marcado también el 2-1 apenas cinco minutos antes del penal, pero en tiempo agregado terminó desviando accidentalmente un tiro libre hacia su propia portería para el 3-2 definitivo. Es decir, terminó aquella noche con dos goles a favor y uno en propia puerta.

Dortmund encontró el momento perfecto

Más allá del resultado, la publicación muestra nuevamente la apuesta de varios clubes europeos por generar contenido dirigido específicamente al público latinoamericano y mexicano.

En esta ocasión, el Borussia Dortmund en español no necesitó modificar demasiado la jugada: un penal, algunos segundos de tensión antes del disparo y el audio viral de Aleks Syntek bastaron para convertir una acción de Champions League en contenido que ya acumula más de un millón de reproducciones.

El futbol alemán terminó así metido, aunque fuera por unos segundos, en uno de los trends más peculiares que han circulado recientemente en México.