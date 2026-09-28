China Open 2026: Cuadro, dónde ver y el camino de Djokovic en Beijing

Once años después de su última aparición, Novak Djokovic regresa al China Open con el aura de un lugar que nunca le ha negado nada. El serbio, sexto cabeza de serie, llega a Beijing con un historial inédito: 29 partidos, 29 victorias y seis trofeos (2009, 2010 y 2012-2015).

El ATP 500 se disputará del 30 de septiembre al 6 de octubre en el National Tennis Center, sin el defensor del título Jannik Sinner, ausente por una lesión de rodilla.

Djokovic dejó su cuerpo y su alma en la cancha, pero no le dio para avanzar de ronda en US Open REUTERS

El cuadro: Djokovic, de vuelta a Pekín y con Zverev en el horizonte

El sorteo del lunes colocó a Djokovic en la parte alta, en el mismo cuarto que el número 1 del torneo, Alexander Zverev.

El serbio debutará ante el portugués Nuno Borges, 49 del mundo, a quien ya venció en Atenas en su único cruce previo. Si avanza, en Octavos podría medirse a Juan Manuel Cerúndolo o a Bu Yunchaokete.

El plato fuerte está proyectado para Cuartos: un posible Djokovic-Zverev. El alemán, reciente campeón del US Open, abre contra Cameron Norrie. El serbio manda 9-5 en el historial y ganó el último duelo en Roland Garros 2025.

Más adelante, si ambos cumplen, el ganador de ese hipotético cuarto se cruzaría en semifinales con Daniil Medvedev (3) o Jakub Mensík (8).

En la otra mitad esperan Félix Auger-Aliassime (2), Flavio Cobolli (4), Alex de Minaur (5) y Learner Tien (7). El camino no es sencillo, pero Pekín sigue siendo el escenario donde Djokovic jamás ha perdido.

¿Dónde ver el China Open 2026 en México?

En México, el China Open 2026 se podrá seguir en vivo por ESPN y a través del plan Premium de Disney+, a partir del miércoles 30 de septiembre, cuando arranque el cuadro principal.

Cuadro completo del China Open 2026 (individuales masculinos)