Mbappé se burla de Paraguay tras la victoria: "Ellos no quisieron jugar" 

En un partido marcado por el intenso calor en Filadelfia, Francia derrotó 1-0 a Paraguay en los octavos de final. Los sudamericanos salieron con una estrategia claramente defensiva durante casi todo el encuentro y buscando sorprender de contragolpe, lo que generó un encuentro con pocas ocasiones claras.

Los dirigidos por Deschamps dominaron la posesión pero chocaron una y otra vez contra un muro albirrojo bien organizado, hasta que en el minuto 70 Kylian Mbappé rompió la paridad desde el punto penal.

Francia logró la victoria mínima ante Paraguay y se enfila a Cuartos de Final REUTERS

Kylian Mbappé criticó a Paraguay por el planteamiento

Tras el pitazo final, Kylian Mbappé no ocultó su frustración por el planteo del rival. El capitán francés lamentó el enfoque ultradefensivo de Paraguay, que según sus palabras priorizó no perder por sobre intentar proponer.

Ellos no quisieron jugar tanto al futbol, y nosotros mostramos que sabíamos y que éramos mejores que ellos”, afirmó.

De igual manera, el astro francés lanzó otro picante mensaje, enfatizando que saben jugar como la Albirroja lo hizo, un juego ríspido y de mucha garra.

Sabíamos el tipo de partido que iba a ser. Si ellos nos mandan a la mierda, nosotros también los mandamos a la mierda. Sabíamos jugar este tipo de partidos”, añadió.

Ante el juego sucio que propusieron los sudamericanos, el capitán luso culminó diciendo que ellos no buscaron un partido de fantasía, sino a ganar.

Pensaban que íbamos a venir a jugar de esmoquin y a hacer jugadas lindas, pero no, también podemos jugar al futbol sucio. Si tenemos que ensuciarnos las manos, lo haremos. En el futbol sucio fuimos mejores”, finalizó.

Jugadores de Francia celebrando el gol de Mbappé. Reuters

Mbappé sigue luciéndose con goles y acecha a Messi

El astro francés volvió a ser decisivo al convertir el penal que le dio el triunfo a Francia y el pase a cuartos de final.

Con este tanto, Mbappé alcanzó los 7 goles en el Mundial 2026, igualando la cifra de Lionel Messi en la tabla de goleadores del certamen.

Su gol no solo desató la celebración francesa sino que silenció a un Paraguay que había resistido con orden durante más de una hora. Mbappé, con su habitual velocidad y frialdad, definió con categoría para mantener a Les Bleus en la carrera por el título.