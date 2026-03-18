Inédita unión: FIFA y One Piece de Netflix celebran el Partido 1,000 en Monterrey

En un cruce de mundos sin precedentes, la FIFA ha anunciado una emocionante colaboración con Netflix para celebrar el lanzamiento de la esperada segunda temporada de la serie live-action de One Piece. Esta alianza busca fusionar la pasión universal por el futbol con el fenómeno global del anime y la cultura pop, uniendo a leyendas de ambos universos.

Como punto focal de esta celebración, la FIFA se prepara para un hito histórico: el Partido 1,000 en la historia de la Copa Mundial de la FIFA, que se llevará a cabo el 20 de junio en el Estadio Monterrey. Para conmemorar este evento, la leyenda mexicana de la FIFA, Jorge Campos, conocido por su estilo vibrante y sus icónicas intervenciones bajo los tres palos, ha extendido una invitación especial a Iñaki Godoy, el talentoso actor mexicano que da vida a Monkey D. Luffy, el intrépido protagonista de One Piece.

La invitación, que ha emocionado a aficionados de todo el mundo, es un llamado a presenciar este histórico partido, uniendo a amantes de la cultura japonesa y del deporte en un mismo escenario. ‘El futuro rey de los piratas’ y la leyenda de la portería mexicana intercambiaron símbolos clave de sus respectivas trayectorias.

Godoy recibió un jersey de la Selección Mexicana, mientras que Campos fue obsequiado con una emblemática playera inspirada en el famoso anime, con un diseño único al estilo del legendario portero.

La sinergia entre ambos no se limitó al intercambio de regalos. Juntos, se embarcaron en la tarea de armar su equipo ideal de Fut 5, seleccionando a personajes de One Piece para conformar una escuadra imbatible en el campo. Este ejercicio creativo resalta los valores compartidos de espíritu de equipo, perseverancia y pasión, que son fundamentales tanto en el fútbol como en las aventuras de los Piratas de Sombrero de Paja.

La FIFA, en una misión de llegar a nuevas audiencias, ha abrazado esta gran historia de One Piece que ha impactado a millones de personas. Con la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el horizonte, esta colaboración no solo celebra el pasado, sino que también sirve como una calurosa bienvenida a todos los visitantes que llegarán a México, asegurando que el país los recibirá con los brazos abiertos.