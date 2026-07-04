Elena Rybakina es eliminada prematuramente en Wimbledon 2026

Elena Rybakina, número dos del mundo, cayó en la tercera ronda de Wimbledon, como el año pasado, tras perder 7-6 (7/4) y 6-1 con la belga Elise Mertens, que ocupa el puesto 27 del ranking.

La kazaja de 27 años, ganadora de Wimbledon en 2022 y del Abierto de Australia en enero pasado, aspiraba, con un buen recorrido en el torneo londinense sobre pasto, a convertirse por primera vez en la número uno mundial, desbancando a la bielorrusa Aryna Sabalenka, que lídera el ranking desde 2024 y que se clasificó el viernes a octavos de final.

Rybakina no llegaba con buenas sensaciones a Wimbledon, tras ser también eliminada de forma prematura en Roland Garros en mayo, al caer en la segunda ronda ante la ucraniana Yuliia Starodubtseva por 3-6, 6-1 y 7-6 (7-4).

Curiosamente, Mertens parecía una rival asequible para Rybakina, ya que la kazaja había derrotado antes siete veces a la belga.

Mertens, de 30 años, se enfrentará en los octavos de final a la checa Marie Bouzková, 21 del mundo.

"Estoy muy feliz de haber ganado el primer set y de haber sabido mantener el ritmo. Es una de las victorias más importantes de mi carrera", señaló Mertens, que ha ganado dos veces la prueba de dobles en Wimbledon (2021 y 2025).

El mejor resultado de Mertens en un torneo de Grand Slam, a nivel individual, sigue siendo la semifinal que alcanzó en el Abierto de Australia de 2018.

BFG