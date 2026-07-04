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Elena Rybakina es eliminada prematuramente en Wimbledon 2026

Cayendo por la vía rápida ante Elise Mertens, Elena Rybakina se despidió de Wimbledon 2026; también fue eliminada de Roland Garros de manera prematura

Por: Bernardo Ferreira

Elena Rybakina cae en la Tercera Ronda de Wimbledon 2026 ante Elise Mertens.
Elena Rybakina cae en la Tercera Ronda de Wimbledon 2026 ante Elise Mertens.Reuters

Elena Rybakina, número dos del mundo, cayó en la tercera ronda de Wimbledon, como el año pasado, tras perder 7-6 (7/4) y 6-1 con la belga Elise Mertens, que ocupa el puesto 27 del ranking.

La kazaja de 27 años, ganadora de Wimbledon en 2022 y del Abierto de Australia en enero pasado, aspiraba, con un buen recorrido en el torneo londinense sobre pasto, a convertirse por primera vez en la número uno mundial, desbancando a la bielorrusa Aryna Sabalenka, que lídera el ranking desde 2024 y que se clasificó el viernes a octavos de final.

Rybakina no llegaba con buenas sensaciones a Wimbledon, tras ser también eliminada de forma prematura en Roland Garros en mayo, al caer en la segunda ronda ante la ucraniana Yuliia Starodubtseva por 3-6, 6-1 y 7-6 (7-4).

Curiosamente, Mertens parecía una rival asequible para Rybakina, ya que la kazaja había derrotado antes siete veces a la belga.

Mertens, de 30 años, se enfrentará en los octavos de final a la checa Marie Bouzková, 21 del mundo.

"Estoy muy feliz de haber ganado el primer set y de haber sabido mantener el ritmo. Es una de las victorias más importantes de mi carrera", señaló Mertens, que ha ganado dos veces la prueba de dobles en Wimbledon (2021 y 2025).

El mejor resultado de Mertens en un torneo de Grand Slam, a nivel individual, sigue siendo la semifinal que alcanzó en el Abierto de Australia de 2018.

BFG

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