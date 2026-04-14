Ferrari le gana a Mercedes y Red Bull; FIA prohibe una trampa han usado en 2026

Mercedes y Red Bull podrían perder parte del ritmo que han exhibido en las primeras carreras, esto luego de que la FIA ha decidido prohibir un truco de software que utilizaban ambas escuderías para obtener velocidad extra justo antes de cruzar la línea de meta durante la sesión de calificación.

Según ha revelado el portal especializado The Race, este vacío legal permitía a estas escuderías eludir las restricciones obligatorias de reducción de potencia (conocidas como ramp down) que el resto de los competidores deben seguir cuando la batería comienza a agotarse al final de las rectas.

Ferrari detectó la maniobra en Australia y entabló conversaciones con la FIA. El equipo italiano cuestionó la legalidad y, sobre todo, la seguridad de una táctica que dejaba a coches "cojeando" en zonas rápidas del circuito mientras otros pilotos venían en vuelta lanzada.

¿En qué consistía el truco de Mercedes y Red Bull?

Las nuevas normativas de la F1 con la potencia proveniente del motor de combustión y del motor eléctrico en un 50-50, exigen que, para evitar caídas bruscas de energía, la potencia se reduzca gradualmente a un ritmo de 50 kW por segundo. Sin embargo, los ingenieros de Mercedes y Red Bull descubrieron que podían saltarse esta norma si el MGU-K (el motor eléctrico) se apagaba por "razones técnicas" o de emergencia.

Al activar un modo de apagado preventivo justo antes de terminar la vuelta, los pilotos podían mantener el despliegue máximo de energía durante más tiempo otorgando una ventaja de 50 kW y 100 kW en los últimos metros.

El riesgo de seguridad: El motivo de la prohibición

A pesar de que el truco bloqueaba el uso del motor eléctrico durante los siguientes 60 segundos, esto no afectaba a los pilotos en clasificación, ya que el bloqueo ocurría durante la vuelta de regreso a pits.

La FIA ha dejado claro que, si bien la función de apagado del MGU-K seguirá disponible, su uso sistemático para obtener una ventaja competitiva ya no será tolerado. De ahora en adelante, la telemetría deberá demostrar que el apagado se debió a una emergencia técnica real y no a una estrategia.