"La familia es todo": El tifo del Galatasaray que conmovió a Victor Osimhen en la Champions

El partido de octavos de finales de la Champions League entre el Galatasaray y el Liverpool ha dejado una imagen icónica dejando al fútbol en segundo término para dar lugar a uno de los momentos más humanos de la temporada. Victor Osimhen, la estrella nigeriana del conjunto turco, no pudo contener el llanto tras recibir un conmovedor tributo por parte de la grada local en memoria de su madre.

El ensordecedor ambiente del estadio Ali Sami Yen se transformó en un espacio de empatía cuando el grupo de aficionados Ultraslan desplegó una monumental bandera. En el tifo se leía el mensaje: "Somos una familia y la familia lo es todo", acompañado de un diseño que honraba la memoria de la madre del delantero, quien falleció cuando el futbolista tenía apenas 6 años iniciando lo que fue uno de los capítulos más difíciles de su vida. Unos meses después su padre perdió el empleo, lo que lo llevó a él a vender cosas en las calles de Lagos buscando el sustento.

Osimhen, quien recientemente confesó que la pérdida de su progenitora es una herida que nunca podrá cerrar, rompió en lágrimas al ver el gesto. Sus compañeros de equipo se acercaron de inmediato para consolarlo, mientras el internacional nigeriano de 27 años se dirigía a la tribuna para agradecer profundamente el apoyo de la hinchada.

De la emoción a la victoria

Motivado por el respaldo de su afición, Osimhen, quien llegó al equipo en el 2024 cedido por el Nápolos, transformó la carga emocional en un rendimiento sobresaliente durante el encuentro ante los "Reds".

El delantero, de quien el equipo concretó su compra en el 2025 por 75 millones de euros, participó activamente en la ofensiva del Galatasaray ayudando a que su equipo se llevara la victoria 1-0 con anotación de Mario Lemina con apenas siete minutos de juego, una ventaja que les ayudara en su visita el próximo 18 de marzo en la cancha del equipo de la Premier League buscando el ansiado pase a los cuartos de final del torneo continental.