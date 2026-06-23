Ciudades que se quedarán sin partidos tras la fase de grupos del Mundial: ¿Qué pasará con México?
Solo 5 de los 32 partidos de la segunda fase de la Copa del Mundo se jugarán en México y Canadá
Con el inicio de la fase de eliminación directa de la Copa del Mundo, varias de las ciudades anfitrionas comenzarán a despedirse del torneo. Conforme avance la competencia, el calendario reducirá progresivamente el número de sedes hasta concentrar los encuentros decisivos en territorio estadounidense.
Ciudades que se quedarán sin partidos después de la fase de grupos
La primera ciudad en concluir su participación será Guadalajara. El último encuentro programado en el Estadio Guadalajara será el duelo entre Uruguay y España, previsto para el 26 de junio. Se trata de la única sede que no albergará compromisos de la segunda ronda.
Ciudades que tendrán partidos de dieciseisavos de final
La etapa de dieciseisavos de final también marcará el cierre de actividades para Monterrey, San Francisco y Toronto. Cada una de estas ciudades recibirá un encuentro de eliminación directa antes de despedirse definitivamente de la competición.
El resto de los partidos de la ronda se jugarán en:
- Vancouver
- Seattle
- Los Ángeles
- Ciudad de México
- Houston
- Dallas
- Kansas City
- Atlanta
- Miami
- Toronto
- Boston
- New York New Jersey
Ciudades que tendrán partidos de octavos de final
Más adelante, durante los octavos de final, concluirá la participación de Vancouver, Seattle, Ciudad de México, Houston y Filadelfia. Cada una de estas plazas albergará un partido de esa instancia antes de cerrar su calendario mundialista.
En el caso de la Ciudad de México, el inmueble podría recibir un encuentro de la Selección Mexicana en caso de que avance a esa ronda.
Dallas, Atlanta y New York New Jersey también tendrán un partido cada una.
Ciudades donde se jugarán los cuartos de final
A partir de los cuartos de final, todos los partidos restantes se disputarán en ciudades de Estados Unidos. Los últimos ocho encuentros del torneo estarán repartidos entre siete sedes, que concentrarán la recta final de la competencia.
Los Ángeles, Kansas City y Boston albergarán un partido de cuartos de final y, tras ello, concluirán su participación como anfitrionas. El otro partido se jugará en Miami.
Ciudades donde se jugarán las semifinales, tercer lugar y la final del Mundial
Dallas y Atlanta recibirán los encuentros correspondientes a las semifinales. Con esos compromisos, ambas ciudades cerrarán también su actividad dentro del certamen.
Por su parte, Miami será sede del partido por el tercer lugar, programado para el 18 de julio. Ese encuentro representará el cierre de su calendario dentro de la Copa del Mundo.
La última sede en actividad será New York New Jersey, escenario designado para la final del torneo el 19 de julio. Con ese partido concluirá oficialmente la Copa del Mundo 2026.
La distribución de encuentros refleja el peso que tendrá Estados Unidos en la fase decisiva del campeonato. De los 104 partidos programados para el torneo, las tres sedes mexicanas y las dos canadienses recibieron 13 encuentros cada una, mientras que Estados Unidos concentró 78.
La diferencia también se observa en la fase de eliminación directa. De los 32 partidos programados a partir de esta instancia, únicamente cinco se disputarán fuera de Estados Unidos: tres en México y dos en Canadá. El resto del camino hacia el título, incluidos los cuartos de final, las semifinales, el partido por el tercer lugar y la final, se jugará en territorio estadounidense.