En los Bravos de Juárez recurren a La Biblia para vencer al gigante América, el líder del torneo

Siempre que un equipo chico juega ante el América, suelen asaltarle las dudas. Sucedía décadas atrás y sigue sucediendo ahora. El turno en este rubro es para los Bravos de Juárez, sin timón fijo, sin rumbo predeterminado en lo deportivo y recientemente goleados 6-1 por el Monterrey.

Los Bravos reciben este viernes al América, que a pesar de estar en reestructuración es líder del torneo. No les queda más a los jugadores de Juárez que recurrir a La Biblia.

El portero Sebastián Jurado, que se ha afianzado en este equipo a pesar de la inestabilidad que viven cada torneo, recordó el pasaje bíblico de David y Goliat como parte de sus fundamentos religiosos que le acompañan en el juego.

"Hay un pasaje en la Biblia que habla de David y Goliat y de que fácilmente Dios pudo haber coronado a David y, sin embargo, le puso a prueba enfrentando al gigante. Por supuesto que nadie va a venir a ponernos la corona, si Dios quiere que enfrentemos a un gigante, lo vamos a hacer con mucha humildad y trabajo", mencionó.

¿Cómo mató David al gigante?

El pasaje que recordó Jurado previo a este partido se refleja en el Antiguo Testamento en el capítulo 17 del primer libro de Samuel y enfrentaba a los ejércitos de Israel y los filisteos. En estos últimos estaba el gigante de tres metros: Goliat.

David, en cambio, era un pastor que había alcanzado al ejército israelita para llevar provisiones, pero al escuchar las burlas de Goliat hacia Dios, se enfadó y lo retó. En lugar de usar una armadura, la cual nunca había llevado, tomó su bastón y cinco piedras de un arroyo. Goliat se burló de lo diminuto de David, pero este le lanzó con su honda una piedra en medio de la frente que lo mató.

En el plano futbolístico, Jurado mencionó que saben de la dificultad de enfrentar al América.

Sebastián Jurado en un entrenamiento con FC Juárez. Mexsport

"Es un partido complejo contra el líder del torneo, pero tenemos que hacernos fuertes desde el seno del grupo hacia afuera. Yo agradezco a Dios que sea América, que sea el gigante, porque seguramente los que confían en nosotros estarán ahí".