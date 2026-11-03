Fabián Ruiz homenajea a Jesús de Miguel con emotivo festejo en la Champions League

Este miércoles se confirmo el lamentable fallecimiento del futbolista español Jesús de Miguel, a causa de un paro cardiorrespiratorio ocasionado por un traumatismo torácico durante el partido entre el Tenerife y el Andorra por segunda división española. Por ello, su compatriota Fabián Ruiz le dedicó un noble gesto en su honor tras marcar con el PSG durante la jornada de Champions League ante el Villarreal.

El homenaje llegó en una noche especial para los parisinos, quienes dieron cátedra de funcionamiento colectivo al derrotar por 6-0 al Villarreal, con cuatro anotaciones en apenas 17 minutos.

Sin embargo, el quinto grito de la noche trajo consigo una muestra de cómo los sentimientos pueden combinarse de forma loable con el futbol. Fabián Ruiz, con un disparo entre las piernas de Peter Gulácsi, firmó su doblete. Durante el festejo, levantó nueve dedos en honor al dorsal que portaba Jesús de Miguel con el Tenerife y posteriormente señaló al cielo.

La UEFA Champions League dejo de lado su himno por Jesús de Miguel

La muerte de Jesús de Miguel también tuvo repercusiones en la máxima competición europea. Como muestra de respeto hacia el futbolista español, la UEFA decidió no reproducir el tradicional himno de la Champions League antes de los encuentros que se disputaron en España de esta jornada, como lo fueron los cruces entre: Barcelona y Aston Villa, Atlético de Madrid ante Bayern Münich, y Villarreal en contra del PSG.

El jugador del Tenerife perdió la vida a los 30 años de edad. Excélsior

La decisión convirtió los protocolos y tradiciones previas a los partidos en un homenaje al delantero del CD Tenerife, cuya muerte conmocionó al futbol español. De esta manera, la competición continental se sumó a las muestras de solidaridad y reconocimiento hacia el jugador