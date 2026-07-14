F1 en jaque: Cancelan regreso de Bahréin y peligra el final de temporada 2026

Todo parecía listo para que la Fórmula 1 anunciara el regreso de Bahréin al calendario 2026, pero el regreso de la tensión política y bélica en el Oriente Medio, con un aumento de las operaciones de Estados Unidos e Irán, han echado por tierra esa posibilidad, pero además ya han puesto en jaque el final de temporada que, incluso, ahora analiza descartar las carreras en Qatar y Abu Dhabi.

Según informa el portal Motorsport.com, la F1 estaba lista para anunciar el regreso de Bahréin en la parte final durante el Gran Premio de Bélgica de este fin de semana, pero ahora con el aumento de actividad este fin de semana entre Israel, Estados Unidos e Irán esa posibilidad se ha terminado.

Esta volatilidad regional encendió las alarmas sobre el Gran Premio de Qatar, pactado para el 29 de noviembre, y el Gran Premio de Abu Dhabi, programado como el cierre del campeonato mundial el 6 de diciembre, los cuales se encuentran actualmente bajo una estricta vigilancia de seguridad.

Los circuitos de reserva y la fecha límite en Zandvoort

La F1 tiene que otorgar, al menos, 22 carreras en el calendario para cumplir con los contratos firmados con las televisoras y los equipos, esto para garantizar la distribución de los ingresos.

Ante este escenario, Estambul surge como una opción lógica para suplir las bajas, aunque las instalaciones de Istanbul Park requieren adecuaciones prioritarias en pianos y barreras de protección. Turquía está listo para regresar al calendario en el 2027 luego de haber firmado un acuerdo con FOM.

Del mismo modo, variantes europeas como Imola o el circuito portugués de Portimão permanecen sobre la mesa como sedes emergentes.

F1 ha dejado en claro que cualquier decisión se tomará durante las vacaciones de verano en agosto y fuentes dentro del paddock señalan que el anuncio definitivo se daría en el Gran Premio de los Países Bajos en Zandvoort, fijado del 21 al 23 de agosto.

Pero la máxima categoría no solo tiene en la mira el calendario 2026, sino también el inicio del 2027 donde hay carreras en Medio Oriente y, con el riesgo, de que el conflicto bélico aún no esté resuelto.