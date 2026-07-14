“Aparecen videos del Diego”: Mac Allister revela la motivación de Argentina contra Inglaterra

La Selección de Argentina se encuentra a las puertas de revivir uno de los episodios más icónicos de la historia del futbol en su búsqueda por el pase a la gran final de la Copa del Mundo. El mediocampista Alexis Mac Allister reconoció el impacto emocional de los recuerdos de la justa de México 1986, justo antes de enfrentar a la Selección de Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026 este miércoles 15 de julio.

El actual volante del Liverpool de Inglaterra señaló que el plantel mantiene viva la memoria de aquella gesta para afrontar el decisivo compromiso en el Mercedes-Benz Stadium (Estadio de Atlanta).

Iniciando estos días, no sé si fue casualidad o qué, pero empiezan a aparecer algunos videos del Diego, el partido en el 86 y demás cosas que a uno obviamente lo ayudan e intenta verlas y recordarlas”, dijo Mac Allister. "Diego es una bandera muy importante para el país y ojalá podamos hacer algo parecido a lo que ellos hicieron en el 86".

La inspiración de Diego Maradona en el vestuario albiceleste

El enfrentamiento de hace cuatro décadas en el Estadio Azteca consagró la figura de Diego Armando Maradona con sus dos anotaciones históricas: la polémica 'Mano de Dios' y el 'Gol del Siglo'. El volante admitió que la influencia del mítico número diez es un motor motivacional para el grupo, aunque reconoció que las genialidades del Diego son irreplicables en la actualidad.

Inspirarse sobre lo que hizo Diego es complicado, llevar a cabo las cosas que él hacía dentro de una cancha es prácticamente imposible, quizás solo Leo (Messi) pueda hacerlo", confesó el futbolista surgido en Argentinos Juniors.

Lionel Messi lidera al grupo de la Selección de Argentina en busca del bicampeonato en la Copa del Mundo. Reuters

¿Qué dijo Mac Allister sobre Harry Kane y Jude Bellingham?

A pesar de la jerarquía de figuras de los Tres Leones como Harry Kane y Jude Bellingham, el volante argentino analizó las condiciones físicas que ha mostrado el representativo europeo en la justa norteamericana.

A consideración de la escuadra sudamericana, el conjunto inglés no ha logrado plasmar la intensidad característica del balompié de la Premier League, debido a las altas temperaturas y condiciones climáticas de las sedes mundialistas.

"No tienen ese ritmo que caracteriza a la Premier", apuntó el mediocampista, quien previó un partido de alta intensidad física y tensión táctica en cada sector de la cancha para el duelo de este miércoles.

El camino de Lionel Messi rumbo a la final del Mundial 2026

La plantilla dirigida por el estratega Lionel Scaloni superó fases complejas en el torneo tras vencer en la prórroga a los combinados de Cabo Verde y Suiza, además de remontar un marcador adverso ante Egipto.