México enfrenta a Nigeria por un lugar a los cuartos de final del Mundial Sub-17

La selección mexicana femenina Sub-17 enfrentará a Nigeria este jueves 29 de octubre para disputar el pase a cuartos de final de la Copa Mundial Femenina Sub-17 2026. El equipo dirigido por Miguel Ángel Gamero buscará una victoria que le permita avanzar a la siguiente fase y mantenerse en la competencia.

¿Cómo hizo México para superar la fase de grupos?

La misión para el Tricolor será ganar para conseguir su pase a los cuartos de final. Al tratarse de un partido de eliminación directa, una derrota significaría el final de su participación en el mundial. Si hay un empate al término del tiempo reglamentario, el encuentro se decidirá mediante tiempos extra y, de ser necesario, una tanda de penales.

México consiguió su clasificación después de terminar en el segundo lugar del grupo F con seis puntos. En su debut perdieron 2-0 frente a España, pero se recuperó al vencer 3-1 a Chile y cerró la primera ronda con un triunfo por 1-0 sobre Australia.

La capitana Citlalli Reyes marcó el único gol ante las australianas al minuto 35. La mediocampista también anotó frente a Chile y se convirtió en una de las figuras del equipo durante la fase de grupos.

Después de su último encuentro, el entrenador Miguel Ángel Gamero reconoció que México necesita mejorar la definición para aprovechar las oportunidades que genera frente al arco rival.

Nigeria también llega con dos victorias en fase de grupos

La selección africana terminó en el segundo puesto del Grupo B, también con seis puntos, en un sector en el que Corea del Norte y Polonia sumaron la misma cantidad de unidades.

Nigeria comenzó el torneo con una derrota por 2-1 ante Polonia, después venció 2-0 a Puerto Rico y cerró la fase de grupos con una victoria por 3-1 frente a Corea del Norte, selección que defendía el título mundial.

El resultado ante las norcoreanas confirmó la capacidad del conjunto africano para recuperarse de su tropiezo inicial. Ahora buscará mantener ese ritmo ante México, en un duelo que enfrente a dos equipos con un balance similar de dos victorias y una derrota.

¿Cuándo y dónde ver el Nigeria vs. México?

El ganador del encuentro avanzará a los cuartos de final del Mundial Femenil Sub-17, mientras que el perdedor quedará eliminado.

El encuentro comenzará a las 09:00 horas, tiempo del centro de México, en el Complejo de Futbol Mohammed VI, en Marruecos. La transmisión en México está anunciada por Canal 9, TUDN y Vix.