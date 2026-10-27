Puebla corona el PÁDEL CON CAUSA

De cancha en cancha, el CUPRA PÁDEL TOUR IMAGEN 2026 llevó la competencia a distintas sedes del país y encontró en el deporte una vía para apoyar causas sociales. El recorrido concluyó en Puebla, del 22 al 25 de octubre, Invicto Pádel Puebla recibió la séptima y última etapa de la temporada.

Para Banco Multiva, su participación en este torneo responde a una visión del bienestar que se extiende fuera del entorno laboral. Luis Roig, Director de Marketing y Aldo Ibarra, Subdirector de Marketing, explicaron el propósito de sumarse: “Para nosotros no basta con patrocinar el deporte, sino que nos interesa a quién beneficiar realmente”.

Esa intención acompañó un cierre con actividad en las categorías de primera a quinta fuerza, además de tercera y cuarta fuerza femenil y Open. En primera fuerza, Kevin Carpenter y Javier Arenas obtuvieron el campeonato; en la rama femenil, Diana Lisset y Paola Zamudio se coronaron en tercera fuerza, y Daniela Varela y Pau Barroeta en cuarta fuerza.

Triunfos con propósito

La premiación de la categoría Open concentró el sentido social de esta edición, de la mano de Cristian Moreno, embajador del CUPRA PÁDEL TOUR IMAGEN y Carlos Culebro, director general de CUPRA México, encabezaron el reconocimiento a las parejas de la última etapa.

Nicolás Crosio y Mirko Kloster, finalistas de Open.

Los campeones, Matías Almada e Ivo Andenmatten, participaron en la entrega de un cheque por 60 mil pesos para Villas Juan Pablo. Los finalistas, Nicolás Crosio y Mirko Kloster, hicieron lo propio con uno por 40 mil pesos para Glasswing International.

En conjunto, los donativos representaron 100 mil pesos para dos organizaciones que trabajan en ámbitos distintos y complementarios, la inclusión de personas con discapacidad intelectual y el cuidado de la salud mental en México.

Villas Juan Pablo acompaña a sus alumnos y sus familias para fortalecer la autonomía y favorecer una vida digna, productiva e incluida en la sociedad. Además, cuenta con un centro de capacitación para la inclusión laboral, donde los alumnos adquieren herramientas para incorporarse a un empleo.

Glasswing International, organización que trabaja principalmente en Tijuana, Ciudad de México y Chiapas, también participa en proyectos en otras entidades, donde desarrolla programas de educación y salud mental dirigidos principalmente a jóvenes.

Puebla cerró así una ruta en la que Banco Multiva acompañó la competencia y respaldó su dimensión social. El último punto dio paso a un resultado que continuará fuera de las canchas: recursos para sostener programas de salud mental, educación e inclusión.