Sacudida en la Ligue 1: las protestas en Francia cambian las fechas de tres partidos

Las protestas sociales previstas en Francia obligaron a la Liga de Futbol Profesional (LFP) a modificar el calendario de la Ligue 1. Tres partidos de la novena jornada cambiaron de fecha ante las solicitudes de las autoridades locales, que necesitan organizar los operativos de seguridad para las manifestaciones programadas el sábado 31 de octubre.

¿Qué partidos de la Ligue 1 cambiaron de fecha?

La LFP confirmó los ajustes para facilitar la organización de los dispositivos policiales ante las movilizaciones previstas en distintas ciudades francesas.

Niza-Rennes: el partido se adelantó al viernes 30 de octubre a las 19:00 horas, tiempo local, en el Allianz Riviera. Originalmente estaba programado para el sábado 31.

Lyon-Angers: el encuentro en el Groupama Stadium se disputará el domingo 1 de noviembre a las 17:15 horas, en lugar del sábado a las 20:45.

Lorient-Brest: el derbi bretón se trasladó al lunes 2 de noviembre a las 20:45 horas, después de que las autoridades solicitaran modificar su programación.

Los tres cambios responden a las necesidades de seguridad relacionadas con las manifestaciones previstas para el fin de semana. Las prefecturas locales solicitaron las modificaciones y la LFP ajustó el calendario de la competición.

El juego PSG vs. Lyon fue uno de los que tuvo modificaciones debido al tema de protestas sociales en Francia. Reuters

PSG-Lyon, el antecedente de los cambios en Francia

Las modificaciones de la novena jornada se suman a las registradas el fin de semana anterior. El partido entre Paris Saint-Germain y Olympique de Lyon, inicialmente previsto para el domingo 25 de octubre, se disputó el lunes 26 a las 20:30 horas, tras una solicitud de la Prefectura de Policía de París.

También se modificaron encuentros de otras categorías. En la jornada anterior, el partido de Ligue 1 entre Toulouse y Troyes pasó del sábado 24 al domingo 25 de octubre, mientras que el duelo de Ligue 2 entre Montpellier y Red Star fue trasladado al lunes 26.

Los cambios reflejan el impacto de las movilizaciones sociales en la organización del futbol profesional francés. Las autoridades deben distribuir los recursos de seguridad entre las manifestaciones y los eventos multitudinarios, lo que ha llevado a ajustar fechas y horarios para facilitar los operativos.

La programación de la Ligue 1 queda así condicionada por las nuevas protestas previstas en el país, mientras los clubes y la organización adaptan sus planes deportivos y logísticos a las decisiones de las autoridades.