Explota Romario: Exige el despido de Ancelotti tras derrota de Brasil ante Japón

La derrota de Brasil por 2-3 ante Japón en un partido amistoso desató las críticas contra Carlo Ancelotti. El histórico exdelantero brasileño Romario alzó la voz y exigió el despido inmediato del entrenador italiano, a quien cuestionó por sus resultados al frente de la Selección de Brasil.

A través de una publicación en Instagram, el campeón del mundo con Brasil en 1994 lanzó un contundente mensaje contra el estratega, luego de que la Canarinha sufriera una dolorosa derrota en los últimos minutos del encuentro disputado en Singapur.

Ancelotti, ¡ya basta! ¡Haz las maletas y vete! ¡No aguantamos más!", escribió Romario, quien dejó claro su descontento con el desempeño del equipo bajo el mando del técnico italiano.

¿Qué pasó en la derrota de Brasil ante Japón?

La Selección de Brasil vivió una tarde complicada frente a Japón, pues llegó a estar dos goles abajo antes de cumplirse los primeros 20 minutos del encuentro.

Aunque Brasil consiguió reaccionar y empatar el marcador 2-2 gracias a un doblete de Vinicius Junior, Tatsuhiro Sakamoto apareció en el tiempo añadido para marcar el tanto que sentenció el triunfo japonés por 3-2.

El resultado provocó tensión en el banquillo brasileño, especialmente por las reclamaciones de una supuesta falta previa a la anotación definitiva. La discusión subió de tono y terminó con las expulsiones de Carlo Ancelotti y Raphinha, quien ya había abandonado el terreno de juego tras ser sustituido.

Romario cuestiona a Ancelotti y pide su salida de Brasil

El exfutbolista de 60 años reconoció la trayectoria del entrenador italiano, pero consideró que sus éxitos a nivel de clubes todavía no se han reflejado en su trabajo con la Selección Brasileña.

Nadie cuestiona tu trayectoria de éxitos. Eres uno de los mejores entrenadores que ha visto el futbol mundial, pero eso fue en los clubes. En la selección brasileña todavía no has demostrado de lo que eres capaz", expresó.

Las críticas de Romario también alcanzaron a la dirigencia de la Confederación Brasileña de Futbol, pues dirigió un mensaje al presidente Samir Xaud y le pidió tomar una decisión sobre el futuro del estratega.

Ha llegado el momento de demostrar que tienes el valor de tomar una decisión. ¡Manda a Ancelotti al diablo!", sentenció.

Además, el histórico delantero advirtió que Brasil no puede seguir esperando una reacción del equipo, especialmente con la mira puesta en la Copa del Mundo 2026.

Con la camiseta de la selección no se juega. Ya hemos hecho el ridículo muchas veces y no podemos arriesgarnos a que se eche a perder otro Mundial", agregó.

¿Cuáles son los números de Carlo Ancelotti con Brasil?

Carlo Ancelotti asumió como director técnico de la Selección de Brasil a finales de mayo de 2025. De acuerdo con los datos proporcionados, desde entonces registra 12 victorias, cuatro empates y cinco derrotas en 21 partidos dirigidos.

Los resultados y las críticas de figuras históricas como Romario mantienen la atención sobre el proyecto del entrenador italiano, mientras Brasil busca consolidar su equipo de cara a las próximas competiciones internacionales.