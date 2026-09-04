Luis Enrique renueva con el PSG hasta 2030 y asegura la continuidad de su proyecto

Luis Enrique continuará como entrenador del Paris Saint-Germain hasta 2030. El club francés anunció la renovación del técnico español, con lo que confirma su confianza en el proyecto que comenzó en 2023 y que ha colocado al conjunto parisino como uno de los protagonistas del futbol europeo.

Durante su etapa al frente del PSG, Luis Enrique ha conseguido importantes títulos y ha dejado una huella en la historia de la institución. El entrenador español ha impulsado una transformación en el equipo, con una propuesta basada en el juego colectivo, la intensidad y la disciplina táctica.

La renovación de Luis Enrique representa la continuidad de un proyecto deportivo que busca reducir la dependencia de las grandes figuras individuales para construir un equipo más equilibrado y competitivo.

Desde su llegada a París, el técnico asturiano ha trabajado en consolidar una identidad de juego y en desarrollar una plantilla capaz de competir por los principales títulos nacionales e internacionales.

Con el nuevo acuerdo, el PSG apuesta por mantener a Luis Enrique como una pieza central de su proyecto durante los próximos años.

PSG también renueva a varias de sus figuras

Además de ampliar el vínculo de Luis Enrique, el Paris Saint-Germain anunció la renovación de varios futbolistas importantes.

Fabián Ruiz continuará con el club hasta 2028, mientras que João Neves, Senny Mayulu, Willian Pacho y Lucas Beraldo extendieron sus respectivos contratos hasta 2031.

Las renovaciones forman parte de la estrategia del PSG para mantener una base sólida y dar continuidad a un proyecto que busca competir por los principales trofeos del futbol europeo.

La era dorada de Luis Enrique en París

La primera Orejona (2025): Rompió la maldición continental al conquistar la primera UEFA Champions League en la historia del club tras golear 5-0 al Inter de Milán en la final.

El bicampeonato consecutivo (2026): Refrendó su hegemonía en Europa al alzar la segunda Orejona al hilo venciendo al Arsenal en una campaña de ensueño.