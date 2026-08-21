¿Se acaba el sueño a Europa? La oferta del Mónaco por Erik Lira que Cruz Azul volvió a rechazar 

El caso Érik Lira se entremezcla en los deseos del jugador y las urgencias económicas de Cruz Azul. En La Máquina saben perfectamente que tienen en sus manos a un futbolista con un alto valor de mercado y pretenden sacarle la mayor tajada posible a la negociación.

De tal forma, el AS Mónaco puso sobre la mesa una segunda propuesta formal de 6.7 millones de dólares, con la intención de dejarle a La Máquina un 20 por ciento de la carta del mediocampista, de modo que, ante una hipotética reventa a otro club en el futuro, se beneficien.

Pero en los despachos cementeros no se convencen y así lo hicieron saber a los franceses y al propio jugador que reconoce su intención de dejarle una ganancia al equipo.

Erik Lira tuvo un Mundial destacado con México. Mexsport

Lira quiere ir a Europa sí o sí

El deseo de Lira a toda costa es estar el mes que viene en Europa y comienza a desesperarse, por eso ha movido a su agente para buscar otras opciones, creyendo que el Mónaco va a desistir tarde o temprano.

Cruz Azul compró a Lira en 4 millones de dólares a Pumas en 2022 y aseguran desde el club que lo han desarrollado de tal forma en la posición de líbero que al menos quieren obtener el doble de lo invertido, es decir, unos 8 millones de dólares, algo que el Mónaco medita en soltar.

¿Qué hace el agente de Erik Lira por mandarlo a Europa?

Por si las dudas, el agente de Lira trabaja a marchas forzadas por arrimar más opciones. Es verdad que el Al-Jazira de Arabia ofertó 14 millones de dólares, los que en un principio Cruz Azul tasó a Erik Lira, pero el jugador negó ir a ese lado del mundo porque le interesa ingresar a una de las cinco ligas importantes de Europa.

Podría empezar el agobio para Erik Lira si no cae una oferta que sea mejor que la del Mónaco, pero entre el Cruz Azul y el jugador hay un pacto de que la salida debe beneficiar al equipo en todos los sentidos.