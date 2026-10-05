Valtteri Bottas tardará 3 días en bici para llegar al GP de Singapur

Luego de haberse retirado del GP de Bahrein, Valtteri Bottas acaparó los reflectores al compartir el recorrido que realizará desde Malasia hasta Singapur, recorriendo los primeros 56 kilómetros de 350 en solamente 2 horas y 8 minutos.

La pasión por el ciclismo por parte del coequipero de Checo Pérez no cesa, decidiendo no volar ni conducir los 350 kilómetros de distancia, sino llegar a Singapur por sus propios medios. Pedaleando durante horas.

De acuerdo a información que trascendió en diversos medios, el finlandés de Cadillac tardaría tres días en llegar. Los entrenamientos para la carrera de Singapur comienzan el viernes, y el jueves tiene compromisos previo a hacer rugir los motores en busca de sus primeros puntos en el Campeonato de Pilotos de la F1, 2026.

Bottas publicó un video en Instagram en el que se le ve pedaleando en la oscuridad con una linterna que ilumina el camino que tiene por delante.

El piloto, de 37 años, ha participado en numerosas carreras ciclistas a lo largo de los años y su pareja australiana, Tiffany Cromwell, es ciclista profesional de carretera y de grava.

Cromwell había publicado la semana pasada un video en su cuenta de Instagram en el que se la veía a ella y a Bottas entrenando por las plantaciones de aceite de palma y la costa de Sepang.

Esta anécdota se une a las múltiples con las que cuenta el experimentado piloto finlandés, quien se prepara para afinar su paladar y hacerse presente en algunas de las taquerías que suele frecuentar cada vez que se encuentra en Ciudad de México durante el fin de semana de la Fórmula 1 en México.

BFG