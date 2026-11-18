Cruz Azul está a 90 minutos de cerrar la fase regular del Apertura 2026 en lo más alto de la clasificación. La victoria 3-2 sobre Tigres le permitió llegar a 32 puntos y conservar el liderato, pero todavía tiene una última tarea pendiente antes de pensar en la Liguilla: salir con los tres puntos de su visita a Guadalajara.

El equipo celeste suma diez victorias, dos empates y cuatro derrotas, con una producción ofensiva de 37 goles, 26 recibidos y una diferencia de +11. Números que lo mantienen en la cima, aunque todavía sin la garantía de terminar como el mejor equipo del campeonato.

Su último obstáculo no será sencillo. Enfrente estarán las Chivas, que marcha en el tercer puesto con 30 unidades y también tiene motivos para buscar un buen resultado. Sin embargo, para Cruz Azul la cuenta es clara: ganar para quedarse con el primer lugar sin depender de nadie.

Un triunfo llevaría a La Máquina a 35 puntos, una cifra que la haría inalcanzable para sus perseguidores, incluido el América, que todavía aspira a arrebatarle la cima.

El panorama cambia si los cementeros no consiguen la victoria. Un empate los dejaría con 33 unidades y pondría el liderato en manos de las Águilas, siempre y cuando derroten a Tigres, pues podrían superarlos por diferencia de goles.

Una derrota sería todavía más comprometedora. Cruz Azul se quedaría con sus 32 puntos y no solamente le daría oportunidad al América de superarlo, sino que también podría terminar por debajo de Chivas, dependiendo de los resultados.

La clasificación a la Liguilla ya está asegurada, pero el objetivo ahora es defender la cima y llegar a los cuartos de final con la ventaja deportiva de haber sido el mejor equipo de la fase regular. Todo se definirá en Guadalajara.