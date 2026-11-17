El éxito que ha tenido Cruz Azul en los últimos años se debe a la gran gestión de plantel que la directiva ha tenido y uno de esos pilares, Willer Ditta, está cerca de seguir en La Noria por muchos años más.

Excélsior pudo saber que el central colombiano tiene todo listo para firmar una renovación de contrato con La Máquina, solamente faltan mínimos detalles administrativos para que se oficialice.

En La Máquina ven a Ditta como uno de los mejores jugadores del equipo y pieza inamovible en la defensa, por ello, le han ofrecido una extensión de contrato.

Willer renovará por dos años más, es decir, hasta 2029 y tendrá una mejora salarial, así como un aumento en su cláusula de rescisión.

Cruz Azul busca blindar a su mejor hombre en defensa y Willer no se plantea salir de la institución celeste, ya que está muy feliz con el equipo.

Los números de Willer Ditta con Cruz Azul