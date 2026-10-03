"Nos estamos preparando para algo muy grande”: Erik Lira justifica errores del Tri

México cayó 0-3 ante Estados Unidos y Erik Lira aseguró que en el seno del combinado Tricolor no habrá señalamientos ante los jugadores que cometieron algún error, asegurando que “es parte del proceso” y "nos estamos preparando para algo muy grande".

Rafa Márquez sufrió su primera derrota al frente de la Selección Mexicana luego de caer por goleada ante el conjunto norteamericano, sin embargo, el mediocampista nacional fue contundente tras un partido de preparación:

“Sabemos que es importante la victoria, a recuperar, a ver cómo está la gente ahora para afrontar el siguiente partido con la responsabilidad que se debe. No se olviden que son partidos de preparación y nos estamos preparando para algo muy grande”.

Erik Lira forma parte de la primera convocatoria de Rafa Márquez en Selección Mexicana. Mexsport

Respaldo a ‘Tala’ Rangel y Santiago Gimenez

Dos de los futbolistas más señalados en el compromiso celebrado en Arizona son Santiago Gimenez y Raúl Tala Rangel, errores que representaron 4 goles en el Clásico de Concacaf (2 a favor y 2 en contra).

Erik Lira no titubeó y aseguró que en lo único que se enfocan es en el trabajo que se debe de realizar frente a Chile el martes 6 de octubre en Los Ángeles, donde el Tri deberá ganar por primera vez desde la llegada del estratega mexicano:

“Son errores individuales, es parte del juego el acierto y el error y apoyar porque aquí no señalamos a nadie, todos somos uno. Si se equivoca uno es parte del juego y estamos con el que le toque. Estamos con él y es parte del proceso”, declaró tras el compromiso para Claro Sports.

Para el compromiso ante Chile -como es habitual- Rafa Márquez podrá realizar distintas modificaciones en su XI inicial en busca de refrescar sus piezas y terminar de analizar a los jugadores que forman parte de su primera convocatoria en Selección Mexicana.

BFG