Checo Pérez deja el GP de Bahréin en Malasia molesto porque el safety car los aruinó

Sergio Pérez dejó el trazado de Sepang en Malasia con la sensación de que el resultado final en el Gran Premio de Bahréin no reflejó el trabajo realizado aprovechando las caóticas condiciones del arranque de la competencia, donde la posibilidad de colocar la goma intermedia y la ventaja adquirida fue interrumpido por la entrada final del coche de seguridad que los regresó a su realidad.

La lectura inicial del asfalto mojado llevó a la escudería a arriesgar en la estrategia de neumáticos colocando gomas para seco bajo la creencia de que el trazado se secaría rápidamente, pero la persistente humedad en el circuito obligó a rectificar de inmediato hacia los compuestos intermedios.

Al detallar las sensaciones desde la cabina y el desarrollo de la prueba, Checo Pérez reconoció la complejidad del escenario cuando decidieron apostar, inicialmente, por la goma intermedia y después por los de seco.

Fue una carrera muy dura hoy. Pensamos que se iba a secar mucho más rápido de lo que lo hizo, pero desde la primera vuelta me di cuenta de que era realmente difícil mantener el coche en pista. Tomamos la decisión de parar y, con los intermedios, el coche fue realmente bastante competitivo y estábamos recortando la distancia con los de adelante".

La remontada se perfilaba sólida para el tapatío tras construir un margen considerable respecto a sus perseguidores directos. Sin embargo, la neutralización de la carrera echó por tierra el plan estratégico trazado en el muro de pits.

"Logramos sacar una gran ventaja a los coches de atrás, por lo que la estrategia se veía bien en ese punto", explicó Pérez. "Desafortunadamente, el Safety Car salió y volvió a agrupar al pelotón, lo que nos quitó la ventaja que habíamos construido y cambió el panorama de la carrera".

Para el piloto mexicano la principal preocupación de Cadillac en esta carrera era el alto nivel de arrastre que ha presentado el MAC-26, lo cual quedó exhibido en la competencia cuando no tenía la posibilidad de pelear con el pelotón medio sumando otra carrera donde el equipo americano quedó lejos de la zona de los puntos.