"Nos vamos con dignidad": El histórico texto de Irán que sacude al Mundial 2026

La Selección de Irán está firmando una participación ejemplar en la Copa del Mundo 2026, no solo por los resultados que está logrando que los mantienen con posibilidades de avanzar a la ronda de dieciseisavos, sino también por la historia política que están escribiendo.

El cuadro asiático rescató un valioso empate 0-0 frente a la potente escuadra de Bélgica en el Los Angeles Stadium, un resultado que los mantiene por encima de los europeos en el Grupo G.

Sin embargo, el momento que se volvió viral ocurrió al finalizar el encuentro. Antes de abandonar las instalaciones del inmueble de California con destino a México, los futbolistas y el cuerpo técnico tuvieron el gran detalle de dejar un mensaje manuscrito de 74 palabras en el vestidor que habitualmente ocupan los Rams de la NFL, agradeciendo las atenciones recibidas en la ciudad.

El conmovedor mensaje de la Selección de Irán

“De la antigua Persia de hace miles de años al Irán civilizado de hoy, el espíritu de Irán permanece vivo y firme. Vinimos a Los Ángeles con orgullo, competimos con honor y nos vamos con dignidad. Gracias, Los Ángeles, por su hospitalidad. Y gracias a cada iraní que entregó su corazón, voz y alma por Irán durante estos 180 minutos. Que la paz, el respeto y la amistad prevalezcan entre todas las naciones”, escribieron.

El mensaje se ha hecho viral y ha sido reproducido en redes sociales y le ha dado la vuelta al mundo ante las complicaciones políticas que han recibido por parte del gobierno de Estados Unidos. Debido a que no cuentan con visas de estadía, el combinado iraní se ha visto obligado a tomar vuelos inmediatamente después de cada partido para regresar a su campamento base en la frontera, utilizando las instalaciones del Club Tijuana en México para su recuperación física.

Bélgica e Irán empatan sin goles en el Mundial Reuters

La forma en que la FIFA ha abordado este conflicto ha sido criticada dado que, en el pasado, decidieron suspender la representación de Rusia en cualquier competencia ante el conflicto con Ucrania. Ahora, con Estados Unidos, quienes mantienen una alianza con Israel y sus ataques a Irán no se ha prohibido nada, de hecho, Gianni Infantino, presidente del organismo rector del futbol, le otorgó un premio de la paz a Donald Trump.

Pese al desgaste de los traslados transfronterizos, el director técnico Amir Ghalenoei aplaudió el esfuerzo de sus pupilos tras frenar a uno de los favoritos del sector: “Llegamos a la Copa del Mundo bajo las peores condiciones posibles. Y aun así obtuvimos un resultado contra un gran equipo y un gran entrenador. Jugamos un partido hermoso”.

La escuadra persa cerrará la fase de grupos este viernes 26 de junio en Seattle, donde buscará el boleto histórico ante Egipto.