Estados Unidos golea 4-1 a Perú en el nuevo proceso de Pochettino tras el Mundial 2026

La Selección de Estados Unidos inició con éxito su nuevo ciclo deportivo tras la justa mundialista al derrotar de forma contundente 4-1 a su similar de Perú. El encuentro amistoso, celebrado en el Inter&Co Stadium de Orlando, Florida, marcó el banderazo de salida para el proceso del director técnico Mauricio Pochettino, quien utilizó este compromiso para renovar la plantilla y debutar a nueve futbolistas.

Apenas al minuto 4, el conjunto norteamericano abrió el marcador por conducto de Justin Ellis, quien aprovechó un servicio de Giovanni Reyna para definir de cabeza. Entre los rostros nuevos del cuadro de las 'Barras y las Estrellas' destacó el guardameta Diego Kochen, de raíces peruanas, quien recibió su primera convocatoria con el equipo absoluto.

Reacción andina y ajuste táctico

La escuadra blanquirroja emparejó el marcador al minuto 15 gracias a una combinación entre Yoshimar Yotún y Gianluca Lapadula, quien conectó un remate de cabeza dentro del área para batir la portería local.

A pesar del empate parcial, el dominio estadounidense se consolidó en la parte complementaria. Al minuto 66, Malik Tillman devolvió la ventaja a los locales por la vía del penal. Posteriormente, al 72', Julian Hall extendió la diferencia al empujar el esférico a las redes tras un centro de Sebastian Berhalter.

El propio Berhalter cerró la cuenta definitiva al colocar un disparo de pierna derecha en la escuadra del arco peruano, sellando el 4-1 definitivo.

Próximos compromisos en la Fecha FIFA

Este enfrentamiento significó el inicio de una extensa gira norteamericana para la Selección de Perú, que posteriormente se medirá ante los combinados de México, Canadá y Colombia como parte de su preparación internacional .

Por su parte, el estratega Mauricio Pochettino continuará evaluando alternativas para el representativo estadounidense en sus siguientes encuentros de preparación programados contra Chile, México y Canadá.