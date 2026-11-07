Estadio Santiago Bernabéu se transforma para recibir a la NFL

El estadio Santiago Bernabéu está listo para vivir una de sus metamorfosis más impresionantes. Con motivo del partido internacional de la Semana 9 de la NFL entre los Cincinnati Bengals y los Atlanta Falcons, el histórico templo merengue deja atrás el futbol para recibir este domingo el segundo encuentro de temporada regular en la historia de la capital española.

Desde la remodelación del histórico inmueble, la directiva encabezada por Florentino Pérez proyectó convertirlo en una sede capaz de albergar múltiples eventos deportivos y culturales de gran escala. La ingeniería detrás del techo retráctil y el sistema de césped que se resguarda en el sótano subterráneo del estadio hacen posible adaptar el terreno de juego para recibir la disciplina de los emparrillados de manera impecable.

Remodelación pensada en la NFL

En imágenes compartidas por la cuenta oficial de la NFL España se puede apreciar el trabajo de transformación sobre la cancha del Bernabéu. El césped lució completamente trazado con las yardas reglamentarias, así como las zonas de anotación personalizadas con el anaranjado y el rojo representativos de ambas franquicias.

De igual manera, los postes para los goles de campo y puntos extra ya se encuentran instalados en los extremos de la cancha. En el centro del terreno de juego, donde habitualmente se ubica el círculo central del fútbol, se pintó el escudo de la NFL para dar la bienvenida oficial al espectáculo deportivo.

Madrid se afianza como sede internacional de la NFL

La liga continúa en la búsqueda de afianzar nuevos mercados en el continente europeo. Con la celebración de este segundo choque en territorio madrileño, tras el antecedente del dramático triunfo de los Miami Dolphins sobre los Washington Commanders, la capital española se consolida como un destino estratégico para el fútbol americano profesional.

El vínculo contractual de la liga con España se mantiene vigente de forma multianual, asegurando por lo menos la presencia de otro partido para la siguiente campaña. Asimismo, se proyecta que la relación se extienda a largo plazo, llamando la atención de otras plazas como Barcelona para sumarse a los planes internacionales de la NFL.

El compromiso entre los Atlanta Falcons y los Cincinnati Bengals se disputará este domingo 8 de noviembre a las 08:30 horas, tiempo del centro de México (16:30 horas en España). El cotejo abrirá la actividad dominical correspondiente a la novena semana de competencia de la temporada.