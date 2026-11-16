La modelo española, Joana Sanz, dejó claro que todavía tiene muchas cosas que reprocharle a Dani Alves. Después de anunciar que su matrimonio llegó a su fin, respondió a las declaraciones del brasileño, quien aseguró que durante sus 14 meses en prisión solamente Jesús estuvo a su lado.

A través de una historia de Instagram, Sanz le recordó que no estuvo solo mientras enfrentaba el proceso judicial por abuso sexual, pues ella también atravesó momentos complicados y, pese a todo, decidió acompañarlo cuando buena parte de la opinión pública estaba en su contra.

La modelo no ocultó su molestia y enumeró algunos de los sacrificios que hizo durante ese periodo. Desde atender sus llamadas para darle tranquilidad, hasta viajar para visitarlo en la cárcel, incluso durante las fiestas decembrinas, cuando pudo haber elegido pasar esos días con su propia familia.

“Menudo descaro el tuyo al decir públicamente que sólo se quedó Jesús. Me quedé con mi dolor reprimido porque consideré que tú estabas en peor situación. Te acompañé en Navidad pudiendo pasarla con mi familia. Gasté mi dinero en pagar tus cuentas y tus deudas. Todo eso después de que me hicieras mierda y me dijeras que me buscara la vida sola”, escribió Sanz.

También aseguró que utilizó su dinero para cubrir cuentas y deudas del exjugador del Barcelona, Juventus y Pumas, a pesar de que, según su versión, él la había dejado desamparada antes de ingresar a prisión.

Sanz también señaló que otras personas cercanas al futbolista terminaron alejándose, mientras que ella, sin recibir ayuda para sus traslados, continuó visitándolo. Por eso, consideró una falta de reconocimiento que el brasileño omitiera públicamente todo lo que hizo por él.

“Todos a los que mantenías te dieron la espalda, a mí que ni un vuelo me tuviste que sacar para visitarte jamás en la vida, me pagas con malagradecimiento de manera pública. Tardé en darme cuenta, pero mejor tarde que nunca”, escribió la modelo española.

El distanciamiento entre ambos ya había quedado de manifiesto días atrás, cuando la modelo confirmó que, después de nueve años de matrimonio, había iniciado los trámites de divorcio. Incluso explicó que la religión terminó por separarlos.

En redes sociales, Joana Sanz compartió un video en el que anunció que vendería el armario de su exmarido para sustituirlo por uno destinado a Julieta, la hija que tienen en común.