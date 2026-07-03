¿Espionaje o táctica? Egipto usa laptop antes de los penales y gana su pase a octavos del Mundial

No fue intuición. Fue lectura, repetición y memoria digital. Egipto llegó a la tanda de penales contra Australia con el plan de convertir el azar en un algoritmo. Mientras el estadio aún respiraba la prórroga, el banquillo egipcio ya había abierto una laptop. En pantalla, una y otra vez, aparecían la carrera corta, el impulso, la caída del cuerpo del arquero Mathew Ryan

No era improvisación. Era una biblioteca de penales en movimiento. El partido había terminado 1-1. La tensión no. Pero Egipto ya estaba un paso adelante.

Ryan, que había entrado en el tramo final del encuentro para ser protagonista en la tanda, se encontró con un escenario inesperado. Cada decisión suya parecía ya haber sido vista antes. El equipo africano había reconstruido su comportamiento a partir de clips repetidos, incluidas ejecuciones en partidos de alto perfil en Europa.

Cuatro disparos egipcios, cuatro decisiones correctas. Ninguna atajada, fue el resultado de la tanda de penales en donde Egipto avanzó a octavos de final.

Uno de los momentos clave fue la ejecución de Mohamed Salah. Sin carrera agresiva, sin violencia en el golpeo. Un toque sutil por encima del arquero. Un tiro a lo Panenka

El portero egipcio Shobeir, mientras tanto, observaba desde el banco. No intervenía en la discusión táctica. El foco estaba en el rival, no en la ejecución. En el otro lado, el portero ya no era misterio: era patrón.

Egipto espera ahora al ganador entre Argentina y Cabo Verde para los octavos de final en Atlanta. Será su primera aparición en esa fase en una Copa del Mundo, pero lo que deja este partido ya trasciende el resultado

La laptop en el banquillo: Pochettino

El uso de tecnología en el banquillo no es un fenómeno aislado. En la etapa previa al torneo, el seleccionador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, fue visto utilizando una laptop como herramienta central de análisis táctico durante sesiones de preparación.

El debate llegó rápido. ¿Hasta dónde puede llegar la ventaja tecnológica sin romper el juego?

La respuesta oficial de la FIFA ha sido clara en su interpretación general del reglamento. El uso de dispositivos de análisis en el banquillo no está prohibido por sí mismo, siempre que no implique comunicación indebida en tiempo real con el campo ni interferencias externas durante el partido.