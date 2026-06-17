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Inglaterra vs Croacia: Sigue EN VIVO el MxM el partido del Grupo L Mundial 2026

La Selección de Inglaterra se presenta en la Copa del Mundo ante la Croacia de Luka Modric. Sigue este encuentro del Grupo L

Por: Eduardo Cristobal Colin

Minuto a Minuto del Inglaterra vs Croacia Mundial 2026
Minuto a Minuto del Inglaterra vs Croacia Mundial 2026
Bandera de Inglaterra
INGLATERRA
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CROACIA
Bandera de Croacia
Inglaterra y Croacia debutan en el Mundial. 
Alineaciones confirmadas
13:45 HrsASÍ LLEGA CROACIA

Los jugadores de Croacia ya están en el campo previo a debutar contra Inglaterra.

13:40 HrsINGLATERRA YA CALIENTA

La Selección de Inglaterra ya realiza ejercicios de calentamiento previo a su partido. 

13:15 HrsINGLESES SE HACEN PRESENTES

De esta manera, la afición de Inglaterra se hace presente para apoyar a su selección. 

13:00 HrsESTAS SON LAS ALINEACIONES DEL PARTIDO

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