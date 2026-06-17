Inglaterra vs Croacia: Sigue EN VIVO el MxM el partido del Grupo L Mundial 2026
La Selección de Inglaterra se presenta en la Copa del Mundo ante la Croacia de Luka Modric. Sigue este encuentro del Grupo L
Por: Eduardo Cristobal Colin
INGLATERRA
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CROACIA
Inglaterra y Croacia debutan en el Mundial.
Alineaciones confirmadas
13:45 HrsASÍ LLEGA CROACIA
13:40 HrsINGLATERRA YA CALIENTA
13:15 HrsINGLESES SE HACEN PRESENTES
De esta manera, la afición de Inglaterra se hace presente para apoyar a su selección.
13:00 HrsESTAS SON LAS ALINEACIONES DEL PARTIDO