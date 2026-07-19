¿Cuánto dinero ganó España por conquistar el Mundial 2026? 

España terminó el Mundial 2026 con dos trofeos en sus manos: la Copa del Mundo y el premio económico más alto entregado por la FIFA. La selección dirigida por Luis de la Fuente recibió 50 millones de dólares por conquistar su segundo título mundial, después de derrotar a Argentina por 1-0 en una final que necesitó tiempo extra para encontrar campeón.

El gol de Ferran Torres en la prórroga definió un partido cerrado, de máxima tensión, en el que España extendió su dominio internacional y además se convirtió en la selección europea masculina con la racha invicta más larga de la historia, con 38 partidos consecutivos sin derrota en todas las competiciones.

Más allá de la gloria deportiva, la victoria representó un ingreso millonario para la Real Federación Española de Futbol. El campeón del mundo recibió 50 millones de dólares tomando como referencia el tipo de cambio actual.

Argentina, que cayó en una final marcada por la intensidad y el desgaste físico, no se fue con las manos vacías. La Albiceleste recibió 33 millones de dólares por terminar como subcampeona del torneo.

La Selección de España volvió a ganar Mundial y Euro, segunda vez que lo logra REUTERS

¿Cuánto dinero ganó México en el Mundial 2026?

México terminó su participación en los octavos de final y recibió 15 millones de dólares como premio económico.

La Selección Mexicana avanzó a la fase de eliminación directa después de superar la primera ronda, pero quedó fuera antes de alcanzar los cuartos de final. Esa misma cantidad fue entregada a otros equipos eliminados en la misma instancia, como Brasil, Paraguay, Canadá, Portugal, Estados Unidos, Egipto y Colombia.

Para México, el ingreso representa una de las mayores recompensas económicas obtenidas en una Copa del Mundo, aunque quedó lejos de los premios destinados a las selecciones que llegaron a las últimas fases del torneo.

Premios al campeón

España: 50 millones de dólares

Subcampeón

Argentina: 33 millones de dólares

Tercer lugar

Inglaterra: 29 millones de dólares

Cuarto lugar

Francia: 27 millones de dólares

Cuartos de final

Noruega, Suiza, Marruecos y Bélgica: 19 millones de dólares

Octavos de final

México, Brasil, Portugal, Estados Unidos, Canadá, Paraguay, Egipto y Colombia: 15 millones de dólares