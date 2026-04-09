España vs Perú en Puebla previo al Mundial 2026: Boletos desde $1,700 y fechas de venta

Después de varias semanas, el Estadio Cuauhtémoc ha sido confirmado como el escenario principal para el último gran ensayo de la Selección Española antes de su debut en el Mundial 2026 con un partido en donde enfrentarán a la Selección de Perú, esto durante un encuentro antes de su debut en el máximo evento de la FIFA.

Para "La Roja", enfrentar a Perú no es una coincidencia táctica; el equipo dirigido por Luis de la Fuente busca adaptarse al estilo sudamericano antes de verse las caras con Uruguay en la fase de grupos del Mundial. Perú quedó eliminado del Mundial 2026 tras perder ante la selección charrúa.

¿Cuándo y dónde será el partido? Horarios y sede

El encuentro está programado para el 8 de junio de 2026 en el legendario Estadio Cuauhtémoc, un recinto mundialista en las dos pasadas ediciones en 1970 y 1986 y donde actualmente han jugado Cruz Azul y Puebla dentro de la Liga MX.

Aunque el horario exacto del silbatazo inicial está por confirmarse en los próximos días, la logística de la Selección de España ya está definida: aterrizarán en Puebla el 7 de junio, procedentes de su campamento en Estados Unidos.

Precios de los boletos para el España vs. Perú en Puebla

José Luis García Parra, coordinador de gabinete del estado de Puebla, informó que los boletos para el partido, para el cual se espera un lleno en el Estadio Cuauhtémoc comenzarán desde los 1,700 pesos, un rango un poco mayor del costo que tuvieron las entradas para el México vs Ghana en el mismo inmueble que partieron desde los 1,419 pesos hasta los 3,189 pesos.

Preventa exclusiva: Iniciará el 27 de abril a través de la plataforma Boleto Móvil .

Venta al público general: Arrancará el 1 de mayo.

Los precios finales y el listado serán publicados en las redes sociales del gobierno de Puebla.