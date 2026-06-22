¿España, Uruguay o Brasil? Los 5 grupos donde está el rival de México en Dieciseisavos

De los 12 grupos del Mundial, México echa un vistazo y se detiene particularmente en cinco de ellos para localizar a su posible rival en dieciseisavos de final.

Es algo complejo el algoritmo de la FIFA, puesto que con el nuevo formato de competencia con 48 selecciones agrupadas que se filtrarán a 32 para la primera fase eliminatoria, se escogió un sistema de elección de cruces algo denso.

Por ejemplo, se tienen en cuenta hasta 495 combinaciones que pueden volver loco a cualquiera que trate de sacar los enfrentamientos, pero en Excélsior te desglosamos todo para que comprendas con exactitud en dónde hay que poner atención.

México ya libró lo más complicado

Por principio de cuentas, es un hecho que México queda como primer lugar de su grupo, el cual compartió con Sudáfrica, Corea y Chequia. Perdiendo o ganando contra estos últimos nada se altera, pues su posición lo va a enfrentar con un tercer lugar en dieciseisavos de final; es decir, la tarea ya se hizo por parte de Javier Aguirre y sus muchachos hasta ahora.

México - Sudáfrica en la inauguración del Mundial Mexsport

Una vez entendido esto, la mirada se tiene que centrar en cinco sectores: el C, E, F, H e I.

De todos ellos, el más probable y que es una auténtica ruleta es el Grupo H, porque Cabo Verde, que hoy es tercero, pudiera subir posiciones y entonces al Tri le tocaría España o Uruguay; todo puede pasar.

¿Ecuador, Escocia, Senegal, quién para enfrentar al Tri?

El Grupo E también tiene marcadas probabilidades de ser el sector de donde surja el rival, con Alemania como cabeza que ya se fue, y peleando por el segundo puesto Costa de Marfil y Ecuador.

De último minuto, Costa de Marfil le ganó a Ecuador en el Mundial pero pudiera quedar tercero y ser el rival de México. Reuters

El Grupo F tiene un mínimo de opciones (de las 495 combinaciones aparece sólo en tres ocasiones), pero todo es posible. Ahí está Países Bajos, Japón y Suecia que sería el tercer lugar, muy complicado que se dé.

El Grupo C se perfila con muchas opciones, con Brasil y Marruecos por los primeros sitios y quizá dejando en tercero a Escocia. Por último, el Grupo I es de Francia, Noruega y el tercer lugar es Senegal, otro posible rival de México.

Entonces, en resumen, hay que otear a estos cinco sectores, con el C, H y E como las opciones más claras para sacar al contrincante de la Selección Mexicana en dieciseisavos.