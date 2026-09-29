España se exhibe ante Croacia en la Liga de Naciones

La selección de España tuvo un regreso triunfal en casa, al golear 4-1 a Croacia en la jornada dos de la Liga de Naciones. El partido en el Ramón Sánchez-Pizjuán fue el primero como local de “La Roja” tras proclamarse campeona del mundo en Estados Unidos.

Lamine Yamal marcó un doblete y dio una asistencia a Marc Pubill, quien se estrenó como goleador de la selección mayor, en el triunfo que coloca a España como líderes en solitario del Grupo 3, por delante de Inglaterra y Croacia.

Lamine Yamal marcó un doblete y dio una asistencia en la victoria de España sobre Croacia en la jornada 2 de la Liga de Naciones Reuters

“Hace un mes decíais que estaba mal, que no sabíais qué era lo que me pasaba. Estoy tranquilo, sigo disfrutando, sé que en cualquier momento vais a empezar a decir lo mismo. Es el momento donde más feliz estoy, estoy disfrutando mucho”, indicó en zona mixta.

“La Roja” sumó su noveno triunfo seguido y amplió a 40 su récord de partidos oficiales sin conocer la derrota.

Rodri y Jesús Navas presentaron la Copa del Mundo en el Ramón Sánchez-Pzjuán Reuters

Si España vence a República Checa el próximo paso, estaría prácticamente en los Cuartos de final de la Liga de Naciones.

Rodri y Jesús Navas presentaron la Copa del Mundo en el Ramón Sánchez-Pzjuán.

Luka Modric se llevó una tremenda ovación cuando al minuto 80 entró en la cancha. Gran parte del estadio se puso de pie, lo aplaudió y coreó su nombre.