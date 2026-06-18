Escándalo con 'Caramelo': FIFA le confisca su sombrero en el Mundial y la afición mexicana reacciona

Caramelo, cuyo nombre de pila es Héctor Chávez, perdió su icónico sombrero charro —el cual, según él, lo identifica como el "mejor aficionado mexicano"— debido a que personal de organización de la FIFA se lo confiscó tras romper los protocolos de seguridad.

Los hechos ocurrieron después del partido entre Colombia y Uzbekistán. Chávez se acercó a la zona del túnel de vestuarios y, sin autorización ni el consentimiento de los futbolistas, les lanzó el sombrero con la intención de que alguno se lo pusiera para tomarle una fotografía.

Ninguno de los seleccionados colombianos hizo caso y continuaron su camino. El sombrero quedó tirado en el piso mientras 'Caramelo' se reía; sin embargo, la sonrisa se le borró de inmediato cuando un comisario administrativo de la FIFA recogió la prenda y, en tono tajante, le advirtió que no se lo iba a regresar.

¿Cómo le confiscaron el sombrero?

Al darse cuenta de que la advertencia iba en serio, Héctor Chávez intentó justificar su acción asegurando que los jugadores estaban de acuerdo, pero el representante del organismo internacional ni siquiera se prestó a la discusión. Un acompañante de 'Caramelo' intentó intervenir en la disputa para auxiliarlo, pero también fue ignorado por las autoridades.

El empleado de FIFA reportó el incidente con uno de sus superiores, plenamente identificado por el traje oficial del organismo. Los altos mandos respaldaron la decisión del trabajador y se negaron a devolver el accesorio de manera inmediata. Aunque el aficionado insistió de forma vehemente, se le notificó que deberá acudir a las oficinas del comité organizador en los próximos días para resolver la situación de su pertenencia.

La afición mexicana siempre es peculiar en cuanto a la forma de apoyar. Mexsport

Cabe destacar que 'Caramelo' cuenta con entradas para todos los partidos del Mundial debido a que la Femexfut le provee los boletos con la finalidad de aportar "folclor e identidad" en las tribunas. No obstante, este trato preferencial ha provocado que una gran parte de la afición mexicana le tenga repulsión, un protagonismo que ahora busca heredar a su hijo, quien ya lo acompaña a todos los encuentros.

Según se supo, Caramelo esta seguro de recuperar el sombrero porque la FIFA lo tiene catalogado como fan VIP para México.