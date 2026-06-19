Adiós al Mundial: Quirófano y largo tiempo de recuperación para Ismaël Koné

El primer triunfo en la historia de la Selección de Canadá en las Copas del Mundo quedó marcado por el drama médico. Lo que debió ser una celebración absoluta en las tribunas del BC Place tras golear 6-0 a su similar de Qatar, se transformó en una atmósfera de consternación debido a la escalofriante lesión sufrida por el mediocampista de 24 años, Ismaël Koné.

El jugador fue trasladado de urgencia a un hospital local tras sufrir una fractura en la pierna izquierda durante el segundo tiempo. El incidente se suscitó tras una severa barrida por la espalda por parte del catarí Assim Madibo, acción que provocó la expulsión directa del infractor y un conato de bronca entre ambos equipos.

El director técnico del cuadro de la hoja de maple, Jesse Marsch, describió con crudeza el impacto acústico de la jugada.

“Sucedió justo enfrente de la banca. Todos pudimos escucharlo. Lo supe de inmediato. Estaba justo delante de nosotros y todos pudimos escuchar el hueso romperse”.

Tiempo de recuperación estimado tras la intervención quirúrgica

El cuerpo médico del seleccionado canadiense confirmó que el futbolista fue sometido con éxito a una cirugía reconstructiva en su extremidad inferior izquierda durante las últimas horas del jueves.

Tomando como parámetro el historial clínico de este tipo de lesiones óseas —como la fractura similar sufrida por su compañero Moïse Bombito el año pasado—, los especialistas proyectan un periodo de inactividad que oscilará entre los seis y ocho meses, descartando por completo su participación en lo que resta de la Copa del Mundo 2026 y comprometiendo su arranque en la Serie A de Italia.

La sensible baja transformará la dinámica interna del plantel de cara a sus próximos compromisos, una situación que el defensor Alistair Johnston asumió como un nuevo estandarte de lucha para el torneo:

“Para que estemos en nuestro mejor nivel, él es una parte crucial. Pero, miren, ahora esto nos ha dado algo más por lo que jugar. De esto se trata este equipo, realmente es una hermandad. Si necesitábamos alguna motivación extra para este torneo, ahora ya la tenemos”.