Erik Lira aún no dimensiona lo que causa esta Selección Mexicana entre los aficionados

Los triunfos de la Selección Mexicana son una arrolladora emoción entre la gente, ávida de festejar lo que sea y si eso es futbol, les queda mejor. Los jugadores del Tri entienden al ver las imágenes desbordadas de los fanáticos, que el efecto que tienen en ellos es muy fuerte, pero no logran dimensionarlo.

Erik Lira lo aceptó con un tremendo golpe de realidad. Sus triunfos son también los de la gente.

"No sé, es algo que estoy viviendo. No creo lo que estamos pasando, no lo dimensiono, estamos concentrados y no podemos sentir todo lo que hay en las calles, lo único que me queda es divertirme en la cancha".

El Mundial de Lira

Erik Lira reconoce que este es su Mundial. Llegó a él con la intención de irse a Europa después de jugarlo a tope y lo está cumpliendo. Ha jugado de manera total y completa siendo el punto de equilibrio del equipo mexicano.

La afición reconoció al equipos mexicano. Eduardo Jiménez

"Me puse el chip de que tenía que estar aquí, me preparé en todos los aspectos posibles, para que no quedara en mi, por eso estoy super contento del momento de la Selección mexicana. El techo es muy alto y no nos conformamos con nada".

De lo enloquecida que está la gente por verlos ganar, señaló que le da gusto que la afición se conecte con el equipo y salga a las calles a celebrar como hace mucho tiempo no se veía.

"Es algo que no te puedo explicar, es algo increíble ver a 80 mil personas con la playera d México, luchando con nosotros, despejando, sabemos que la gente que no pudo venir está apoyándonos. Me llevaré estos recuerdos el resto de mi vida. Somos una familia. No hemos logrado nada".