¡Hasta del Querétaro! Cinco jugadores de Liga MX son llamados por Uruguay

Con la ausencia de Luis Suárez, Diego Forlán dio a conocer una amplia nómina de futbolistas convocados para los amistosos que la Selección de Uruguay afrontará en septiembre y octubre; cinco llamados por parte de la Liga MX.

El exdelantero se estrenará como seleccionador interino de la Celeste en una minigira por Asia, en la que enfrentará a Japón y Corea del Sur, y seguirá en octubre con un amistoso ante India.

Así, el mejor jugador del Mundial de Sudáfrica 2010 dará inicio a la reconstrucción del combinado charrúa tras el fracaso mundialista de 2026 bajo la dirección técnica de Marcelo Bielsa.

Diego Forlán fue elegido como el mejor jugador del Mundial 2014. Mexsport

Sin Súarez, la sorpresa de la nómina llegó con la inclusión del delantero de Boca Juniors, Miguel Merentiel. El goleador no formó parte de los elegidos por Bielsa para disputar el Mundial de Norteamérica.

Otra novedad en la delantera es la inclusión de Martín Satriano del Getafe y la inclusión de Santiago Homenchenko del Querétaro.

Estos son los convocados por parte de Uruguay:

Porteros

Santiago Mele (Independiente, Argentina).

Cristopher Fiermarín (Bucaramanga, Colombia).

Ignacio de Arruabarrena (Arouca, Portugal).

Sebastián Jaume (Albion, Uruguay).

Thiago Cardozo (Belgrano, Argentina).

Defensas

Kevin Amaro (Genk, Bélgica).

José Luis Rodríguez (Vasco da Gama, Brasil).

Guillermo Varela (Flamengo, Brasil).

Nahitan Nández (Al-Qadisiyah, Arabia Saudita).

Santiago Mouriño (Villareal, España).

Nicolás Marichal (Dinamo de Moscú, Rusia).

Ronald Araujo (Liverpool, Inglaterra).

Alexander Barboza (Palmeiras, Brasil).

José María Giménez (Deportivo La Coruña, España).

Juan Rodríguez (Cagliari, Italia).

Sebastián Boselli (Getafe, España).

Santiago Bueno (Wolverhampton, Inglaterra).

Sebastián Cáceres (Celta, España).

Matías Olivera (Napoli, Italia).

Joaquin Piqueréz (Palmeiras, Brasil).

Lucas Olaza (Krasnodar, Rusia).

Marcelo Saracchi (Houston Dynamo, Estados Unidos).

Juan Manuel Sanabria (Real Salk Lake, Estados Unidos).

Mediocampistas

Emiliano Martínez (Palmeiras, Brasil).

Lucas Torreira (Galatasaray, Turquía).

Rodrigo Bentancur (Tottenham, Inglaterra).

Facundo Bernal (Betis, España).

Santiago Homenchenko (Querétaro, México).

Federico Valverde (Real Madrid, España).

Agustín Canobbio (Fluminense, Brasil).

Matías Abaldo (Independiente, Argentina).

Facundo Pellistri (Panathinaikos FC, Grecia).

Luciano Rodríguez (Cruzeiro, Brasil).

Maximiliano Araújo (Sporting, Portugal).

Lucas Villalba (Botafogo, Brasil).

Brian Rodríguez (América, México).

Rodrigo Zalazar (Sporting, Portugal).

Diego Rossi (Monterrey, México).

Giorgian de Arrascaeta (Flamengo, Brasil).

Delanteros

Martín Satriano (Getafe, España).

Agustín Álvarez Martínez (Talleres, Argentina).

Rodrigo Aguirre (Tigres, México).

Federico Viñas (Toluca, México).

Miguel Merentiel (Boca Juniors, Argentina).

Darwin Núñez (Al-Diriyah, Arabia Saudita).

Álvaro Rodríguez (Bournemouth, Inglaterra).

BFG