Sabah FK, el equipo fundado en 2017 que debutará en la Champions League

El 25 de agosto de 2026 pasará a la historia del Sabah FK de Azerbaiyán, remontando y consiguiendo su boleto para debutar en la Champions League; con su clasificación, la ciudad de Bakú regresará a competencias europeas, siendo el estadio Tofiq Bahramov Republican la sede del conjunto fundado en 2017.

Con un valor de plantilla de solamente 17 millones de euros, el Sabah FK se instaló en la última Ronda rumbo a la Fase Liga de la de Champions League 2026/27, logrando revertir un 1-2 en la ida frente al Hapoel Be'er Sheva de Israel.

Durante el compromiso de vuelta, los israelitas contaron con hasta dos tantos de ventaja en el global, sin embargo, la anotación en el 90+4’ por parte de Tellur Mutallimov obligó a los Tiempos Extra, instancia en donde Sabah FK consiguió su histórico boleto tras los goles en el 101’ y 115’.

¿Quién es la estrella del Sabah FK?

Con participación en las últimas ediciones de la Eurocopa (2020 y 2024), el lateral izquierdo polaco Tymoteusz Puchacz se lleva los reflectores en una plantilla que apenas alcanza los 17 millones de euros en valor de mercado, de acuerdo a las cifras establecidas por Transfermarkt.

Tymoteusz Puchacz es un trotamundos del futbol europeo, pasando por diversos equipos situados en Polonia, Alemania, Turquía, Grecia, Inglaterra y, ahora, Azerbaiyán; el club de más renombre que defendió es el Unión Berlín, mismo en el que estuvo presente en tres etapas distintas.

Su valor de mercado actual es de 2.50 millones de euros, mismo que representa en 14.28% del total del club de Azerbaiyán.

Tymoteusz Puchacz disputó la Eurocopa 2020 y 2024 con Polonia. Mexsport

Títulos y estadio del Sabah FK

Fundado el 8 de septiembre de 2017, el Sabah Futbol Klubu comenzó en la segunda división del futbol azerí para, posteriormente, ganarse su sitio en el máximo circuito, logrando escalar posiciones con el paso de las temporadas y consagrándose como monarca durante la 2025/26.

Con el boleto a las Fases de Eliminación directa previo a la Fase Liga de Champions League, Sabah FK hizo del Tofiq Bahramov Republican un recinto que los cobijó para conseguir su logro más importante en la historia, pese a contar con una capacidad para únicamente 9,000 aficionados.

Estos son los tres títulos del Sabah FK en su corto recorrido como equipo de futbol profesional:

Liga de Azerbaiyán (1): 2025-26.

Copa de Azerbaiyán (2): 2024-25 y 2025-26.

El sorteo de la Champions League definirá el futuro de los 36 equipos de cara a la Fase Liga. X: @LigadeCampeones

¿Cuánto dinero ganará Sabah FK por jugar Champions?

La Fase Liga de la Champions League 2026 está por arrancar, siendo entre el martes 8 y el jueves 10 de septiembre la fecha clave para que el Sabah FK viva sus primeros minutos en el torneo más prestigioso de Europa.

Con su boleto asegurado a la Fase Liga, la Champions League le otorga un total de 18.62 millones de euros a cada uno de los 36 participantes en dicha instancia del certamen, sin embargo, la cifra puede aumentar exponencialmente en caso de obtener triunfos o empates durante los 8 compromisos.

Bono por victoria: 2.1 millones de euros por partido ganado.

Bono por empate: 700,000 mil euros por cada igualada.

BFG