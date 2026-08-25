Diego ‘Chicha’ Sánchez se ve en el Mundial 2030 con México: “Espero y Dios quiera, esté ahí”

El mediocampista de Tigres, Diego ‘Chicha’ Sánchez, ya visualiza su futuro con la Selección Mexicana y tiene claro uno de sus grandes objetivos: formar parte del proceso rumbo al Mundial 2030.

El joven futbolista confía en que la nueva generación de jugadores mexicanos pueda construir un proceso exitoso bajo el mando de Rafael Márquez, quien está por comenzar una nueva etapa al frente del Tricolor.

Pues yo lo visualizo que tenemos buena proyección, yo sé que podemos hacer buenas cosas. Por ejemplo, ahorita vienen los Preolímpicos. Yo siento que, con todo lo que hemos hecho, nos va a ir muy bien”, señaló Sánchez.

El jugador de Tigres incluso se ve disputando la próxima Copa del Mundo y confía en el potencial de los futbolistas jóvenes que buscan abrirse paso en la Selección Mexicana.

Yo siento que podemos hacer una Copa del Mundo, que es 2030. Espero y Dios quiera, esté ahí, y yo siento que podemos hacer buen papel todos los jóvenes que estamos”, agregó.

‘Chicha’ Sánchez quiere aprovechar la nueva etapa del Tricolor

Con el cambio de ciclo en la Selección Mexicana, Diego Sánchez considera que los jóvenes tendrán una oportunidad para demostrar que pueden convertirse en piezas importantes de cara al futuro.

El mediocampista de Tigres apunta a los próximos compromisos de la categoría y confía en que el trabajo de esta generación pueda llevarlos hasta el Mundial de 2030.

Vucetich pide más agresividad a los jugadores de Tigres

Por otra parte, Sánchez habló sobre el trabajo que han realizado los jugadores de Tigres bajo las órdenes de Víctor Manuel Vucetich, quien recientemente tomó las riendas del conjunto felino.

El mediocampista explicó que el entrenador les ha pedido ser más agresivos en ataque, especialmente a los futbolistas que juegan por las bandas.

Creo que el profe ha hablado muy bien con nosotros, con todos los extremos, de que seamos más agresivos, que encaremos más, que tomemos el riesgo, porque él nos dijo que el que no arriesga, no gana”, explicó.

Sánchez aseguró que la intención es aumentar la dinámica ofensiva del equipo y que los futbolistas se atrevan a tomar mayores riesgos durante los partidos.