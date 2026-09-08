Épica remontada de Tiafoe sobre Michelsen para avanzar a Semis de US Open

Frances Tiafoe completó una de las remontadas más memorables del US Open 2026 al vencer a su compatriota Alex Michelsen por 5-7, 3-6, 7-5, 6-3 y 7-6 (10-6) en los Cuartos de Final disputados este día en el Arthur Ashe Stadium.

Durante más de dos sets, el californiano de 22 años dominó con su potente servicio y un tenis agresivo, dejando a Tiafoe lejos de su mejor versión y al borde de la eliminación.

El estadounidense número 11 del torneo, sin embargo, encontró el ritmo en el tercer set, rompió el servicio de Michelsen cuando este servía para el partido y forzó el cuarto parcial, donde ya controló el ritmo del encuentro.

Alex Michelsen no pudo contener el llanto tras caer ante Tiafoe Reuters

En el quinto set la tensión alcanzó su punto máximo. Michelsen se adelantó 3-0, pero Tiafoe recuperó el break, igualó y llevó el duelo al tiebreak decisivo.

Allí el veterano se impuso 10-6 tras casi cuatro horas y media de batalla, completando la primera remontada desde dos sets abajo en cuartos de final del US Open masculino desde la que logró Roger Federer ante Gael Monfils en 2014.

Tras el último punto, Tiafoe cruzó la red y abrazó a su compatriota. Michelsen, desconsolado tras haber estado tan cerca de su primera Semifinal en un major, comenzó a llorar sobre el hombro de Frances, quien lo abrazó y consoló por unos minutos.

Tercera Semifinal de Tiafoe en US Open

Con esta victoria, Frances Tiafoe se mete por tercera ocasión en las Semifinales del US Open, tras haberlo logrado en 2022 y 2024.

El estadounidense de 28 años confirma así su especial vínculo con la pista de Nueva York, donde ha conseguido sus mejores resultados en Grand Slam. Todas sus apariciones en semifinales de majors se han producido precisamente en Flushing Meadows.

Su rival en la Semifinal aún no está definido. Tiafoe esperará al ganador del partido entre el número 2 y defensor del título, Carlos Alcaraz, y el octavo sembrado estadounidense Ben Shelton.