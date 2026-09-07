Wimbledon le cierra la puerta a los influencers tras el escándalo del US Open

Wimbledon decidió no otorgar acreditaciones especiales a influencers y creadores de contenido, luego de los problemas registrados durante el US Open 2026. El torneo británico busca evitar que las actividades de los creadores digitales interfieran con los partidos y preservar la tradición, el respeto y la concentración que caracterizan al Grand Slam.

El All England Club, organizador de Wimbledon, adoptará una postura más estricta ante la presencia de influencers en sus instalaciones. La decisión llega después de que el US Open incrementara de manera considerable el número de creadores de contenido acreditados para la edición de 2026.

La polémica en el torneo estadounidense surgió por el comportamiento de algunos influencers durante los partidos. Uno de los casos más comentados ocurrió durante un encuentro de Naomi Osaka, cuando se utilizaron luces y se realizaron actividades para grabar contenido mientras se disputaba el partido, provocando interrupciones y llamados de atención.

La situación generó críticas de jugadoras como Osaka y Coco Gauff, quienes reconocieron el potencial de los influencers para acercar el tenis a nuevas audiencias, aunque también señalaron la importancia de respetar las reglas y la concentración de los deportistas durante los encuentros.

Wimbledon pone límites a los creadores de contenido

El US Open había apostado por incrementar la presencia de influencers como parte de su estrategia para promocionar el torneo en redes sociales y atraer a públicos más jóvenes. En 2026, cerca de 100 creadores de contenido recibieron acreditaciones, casi el doble que el año anterior.

Sin embargo, algunos incidentes provocaron cuestionamientos sobre los límites que deben existir para este tipo de actividades dentro de un torneo de Grand Slam. El principal objetivo es evitar que la generación de contenido afecte a los jugadores o perjudique la experiencia de los aficionados.

Ante este escenario, Wimbledon no establecerá una categoría específica de acreditación para influencers y reforzará las normas sobre aquellos elementos o comportamientos que puedan distraer durante los partidos.

Entre las restricciones se encuentran las relacionadas con el uso de luces y otras actividades que puedan llamar la atención del público o interferir con el desarrollo de los encuentros.

La decisión de Wimbledon representa un intento por encontrar un equilibrio entre el alcance que ofrecen las redes sociales y la necesidad de conservar la tradición y etiqueta del torneo, considerado uno de los eventos más emblemáticos del tenis mundial.

Mientras el US Open busca acercarse a nuevas generaciones mediante los creadores digitales, Wimbledon apuesta por mantener una experiencia más tradicional, con especial énfasis en la tranquilidad y concentración durante los partidos.