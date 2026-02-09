Entre gritos de "Viejo Sabroso", así presentó Cadillac el coche de "Checo" Pérez en NY

Mientras que la decoración del monoplaza de Cadillac F1 fue lanzado en el Super Bowl LX ganado finalmente por los Halcones Marinos de Seattle, en Nueva York un grupo de mexicanos se dieron cita para conocer en persona el diseño que usará Sergio “Checo” Pérez en su temporada de regreso a la máxima categoría del automovilismo.

En la zona de Times Square, Cadillac había montado una estructura donde revelaría los colores de su coche. Cuando el contador llegó a cero este domingo, la imagen del monoplaza, el cual aún no tiene nombre, se mostró al mundo en una de las zonas más transitadas del planeta, con su doble cara de decoración; por un lado predominando el negro mientras que del otro el blanco.

Alrededor del evento se dio cita Dan Towriss, CEO de Cadillac F1, quien fue recibido por los mexicanos por los clásicos gritos de “Checo, Checo” así como el cántico del “Viejo sabroso”, una de las formas en las que se le conoce al originario de Jalisco.

Towriss se mostró animado con las muestras de afecto de los mexicanos quienes rodearon la zona donde está exhibido el coche. Varios de ellos llegaron horas antes para presenciar la revelación del coche en primera fila.

“Esta decoración representa mucho más que un simple esquema de pintura; representa quiénes somos y lo que aportamos a la Fórmula 1”, declaró Dan Towriss sobre la primera decoración del equipo número 11 de la parrilla de la F1 en esta época.

“Cada detalle es intencional: audaz, moderno e inconfundiblemente estadounidense, respetando al mismo tiempo la tradición y la precisión que definen este deporte. Decidir revelar nuestra primera decoración de carrera durante el Super Bowl y en el corazón de Times Square es una forma de presentar nuestra identidad al mundo en la intersección del rendimiento, la cultura y el entretenimiento, y de conectar con los aficionados en lugares mucho más allá del paddock”.

Cadillac espera ahora los primeros test oficiales en Bahréin luego de las pruebas privadas en Barcelona. Los entrenamientos iniciarán el día 11 de febrero en Sakhir, la misma pista donde “Checo” Pérez logró su primera victoria en la Fórmula 1.