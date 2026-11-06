Entendemos el monstruo que enfrentaremos: Rudolph Speid, Director Técnico de Jamaica

Aunque reconoce el nivel futbolístico de la Selección Mexicana, el Director Técnico de la Selección de Jamaica, Rudolph Speid considera que su equipo tiene posibilidades de superar al Tri en los próximos encuentros de la Nations League correspondientes a los Cuartos de Final.

Creo que en la historia los hemos vencido cuatro veces. No son invencibles, sólo debes estar en tu mejor juego, eso es lo que pensamos traer y por supuesto también necesitamos un poco de suerte, pero ahí estamos, el juego aún no se ha jugado, nos estamos preparando lo mejor posible y también tenemos cosas buenas que utilizaremos contra la selección de México”, mencionó el técnico de los reggae boys.

Ambos países enfrentarán la serie de Cuartos de Final el 14 y 17 de noviembre, para la cual, el técnico mexicana, Rafael Márquez dio a conocer su convocatoria el pasado jueves 5 de noviembre.

Para destacar el nivel futbolístico de México, Rudolph recordó el partido de la pasada Copa del Mundo de la FIFA 2026, donde México fue derrotado a manos de la selección de Inglaterra 3-2.

“No es broma, han rendido bien, contra un equipo que esté entre los cinco primeros en la última copa del Mundo perdieron 3-2 contra Inglaterra, así que entendemos el monstruo que enfrentamos, pero por eso se juega el partido. Y por eso son oponentes de calidad y un equipo que ocupa el décimo lugar en el mundo”, dijo.