La emotiva felicitación de André Jardine para Luis de la Fuente 

Cuando Luis de la Fuente asumió el mando de la selección española, no fueron pocos los que cuestionaron su nombramiento. Muchos lo veían como una opción conservadora y sin el carisma de sus predecesores.

Sin embargo, el tiempo le ha dado la razón al entrenador riojano. De la Fuente ha llevado a La Roja a la cima del futbol mundial. Hoy, como campeón del mundo, su figura se consolida como la del técnico perfecto para este grupo de talentosos jugadores.

André Jardine afirmó que un cambio en el liderazgo le vendrá bien a los jugadores del América Mexsport

Jardine recuerda a De la Fuente y lo felicita por ser campeón del mundo

Tanta es la influencia y el respeto que genera Luis de la Fuente que André Jardine, el extécnico tricampeón con el Club América, no dudó en felicitarlo públicamente a través de sus redes sociales tras la conquista del Mundial.

Es muy especial volver a ver esta foto, que hoy cobra un significado aún mayor. Una final olímpica, dos grandes equipos y un oponente que siempre he admirado mucho”, escribió Jardine acompañando una imagen de ambos en Tokio.

“Luis de la Fuente es un verdadero caballero y un extraordinario entrenador. La victoria de la Copa del Mundo es el resultado de mucho más que una gran campaña: es la recompensa por un trabajo construido con paciencia, un profundo conocimiento de sus jugadores y un plan de juego que ha madurado a lo largo de los años”, agregó el brasileño.

“Seguir a una generación de las categorías juveniles, entender su evolución, y continuar un proyecto es una de las formas más valiosas de construir un equipo ganador. ¡Felicidades, señor! Un título más que merecido”, concluyó Jardine con emotividad.

Jardine le ganó la Final de Tokyo 2020 a Luis de la Fuente

André Jardine y Luis De la Fuente se conocieron en un escenario de alta tensión: la Final de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

En ese partido, Brasil se impuso 2-1 a España, con Jardine como el único técnico que ha vencido al español en una final sin necesidad de penales.

Aquel duelo bajo la lluvia en el Estadio Olímpico de Tokio dejó una imagen icónica de ambos entrenadores, que ahora Jardine ha rescatado para celebrar el triunfo mundialista de su antiguo rival.

Jardine, con su paso exitoso por el futbol mexicano y su trayectoria en Brasil, reconoce en De la Fuente las cualidades de un gran estratega, demostrando que en el fútbol la grandeza se reconoce más allá de las victorias.