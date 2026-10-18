Doceava edición de la Carrera Angeles fue un éxito; así fueron los resultados

La edición 12 de la Carrera Angeles reunió a 2,700 participantes en el Bosque de Chapultepec, donde corredores de distintas edades se dieron cita para formar parte de una jornada dedicada al deporte, la salud y la convivencia. El evento, organizado por Hospital Angeles Health System, contó con dos distancias, 5 y 10 kilómetros, en las que participaron médicos, colaboradores, familias y público en general.

En la prueba de 10 kilómetros, José Ángel Cruz Cisneros se quedó con el primer lugar de la rama varonil, con un tiempo de 37 minutos y 58 segundos. Cuauhtémoc Silva Navarro ocupó la segunda posición, con 41:28, mientras que Alberto David Araujo Rojas completó el podio, con 41:47.

En la rama femenil de la misma distancia, Ana Luisa Calixto Torres cruzó la meta en primer lugar, con un registro de 44:10. Alicia Guzmán Guzmán terminó en la segunda posición, con 46:26, e Iridian Luna San Martín cerró entre las tres mejores, con un tiempo de 48:05.

Las ganadores de la Carrera Angeles Daniel Estrada

Por su parte, en los 5 kilómetros, Leonardo Luna Chavarría obtuvo el primer puesto de la rama varonil, con 18:35. David Alberto González Vela finalizó en segundo lugar, con 18:37, y José Carlos Cárdenas Cruz completó los primeros tres sitios, con 19:55.

En la rama femenil de los 5 kilómetros, Luna Fernanda González Castillo se llevó la victoria con un tiempo de 21:40. Sara Ana Karen Alcántara Ledezma terminó en segundo lugar, con 22:28, y Monserrat Alfaro González ocupó la tercera posición, con 22:48.

Al término de las pruebas, los premios para los primeros tres lugares de cada categoría fueron entregados por los directores corporativos de Hospital Angeles, como parte de la ceremonia de reconocimiento a los participantes que destacaron en ambas distancias.

Más allá de los resultados, la carrera tuvo un ambiente familiar. Varios corredores recibieron el apoyo de sus seres queridos a lo largo del recorrido y al cruzar la meta, mientras que otras familias decidieron participar juntas y compartir el reto de completar los kilómetros.

Las mascotas también formaron parte de la jornada. Algunas personas acudieron acompañadas de sus animales de compañía y otras corrieron junto a ellos, lo que sumó escenas de convivencia a una mañana en la que el ejercicio fue el punto de encuentro.

Con doce ediciones, la Carrera Angeles mantiene su objetivo de impulsar la actividad física y fortalecer los vínculos entre Hospital Angeles Health System y la comunidad. En esta ocasión, los 2,700 participantes compartieron el espacio del Bosque de Chapultepec en una jornada que combinó competencia, participación familiar y bienestar.