VIDEO: ¡Furia charrúa! Aficionado explota tras la eliminación de Uruguay y destroza a Fede Valverde

La inesperada eliminación de la Selección de Uruguay en la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 desató una crisis de identidad y furia entre sus aficionados. Después de consumarse el fracaso en el Grupo H, donde el combinado sudamericano quedó por debajo de la histórica y sorpresiva Cabo Verde, miles de fanáticos ventilaron su frustración. El epicentro del malestar colectivo quedó registrado en un video ampliamente difundido en redes sociales, en el cual un hincha charrúa desmenuzó con crudeza las carencias del plantel dirigido por Marcelo Bielsa.

El fracaso que sacude al futbol charrúa

Previo al arranque de la competencia de la FIFA, los pronósticos ubicaban a Uruguay y España como los protagonistas indiscutibles de la zona. Ambos combinados aspiraban a encabezar el sector sin mayores contratiempos.

Sin embargo, el destino de la Celeste tomó un rumbo trágico. Cabo Verde, en su debut absoluto en una justa mundialista, firmó una hazaña sin precedentes al avanzar como segundo lugar tras empatar sus tres encuentros de la primera fase.

Por el contrario, la escuadra uruguaya apenas acumuló dos puntos, producto de una derrota y dos empates, una cosecha insuficiente para figurar incluso entre los mejores terceros lugares del torneo de 48 selecciones.

Duras críticas a la interna y la falta de "garra"

El video del aficionado, cuya identidad comenzó a replicarse en diversas plataformas digitales, reflejó la indignación económica y emocional de viajar a Estados Unidos:

La verdad que el Mundial es un desastre. Desde el primer partido hasta ahora no tuvimos arquero. No puede ser que Muslera se coma los goles que se comió. No pusieron ningún puto huevo, no hicieron nada vos."

El hincha no contuvo su coraje al comparar las prioridades estéticas de los jugadores actuales con el sacrificio financiero de la tribuna:

Nos rompimos el orto todos los años para juntar plata, para venir al Mundial, y estos pasaron haciéndose trencitas en el pelo, que me hago la planchita. ¡Pongan un poco más de huevos y aprendan un poco de la camada anterior!".

La sombra de las leyendas orientales

Durante su reclamo, el fanático evocó de inmediato el peso de la historia y a los referentes del pasado reciente que forjaron la identidad del equipo. Figuras de la época dorada como Luis Suárez, Edinson Cavani, Diego Lugano y Diego Godín fueron puestos como el estándar de entrega que careció el grupo actual en las sedes norteamericanas.

Si hubiese estado Suárez, Cavani, Lugano, Godín, hubiesen dejado la cara ahí adentro y estos patearon una pelota sola en 90 minutos, no hicieron nada".

El aficionado levantó la voz con especial vehemencia en contra de una de las máximas estrellas del equipo: Federico Valverde. El hincha le exigió de forma directa al mediocampista que regrese a España y no vuelva a vestir la playera celeste, argumentando que su rendimiento arrastra una baja de juego notable desde las eliminatorias mundialistas de la Conmebol.