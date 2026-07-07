Mundial: Inglaterra se preocupa; tendría 4 bajas si llega a Semifinales

La selección inglesa se enfrentará a Noruega en los cuartos de final del Mundial 2026 en un partido que promete ser uno de los más emocionantes de la fase.

Los Three Lions, con su habitual solidez defensiva y capacidad de contraataque, chocarán ante un equipo noruego liderado por Erling Haaland que ha sorprendido con su llegada inédita a esta instancia.

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Tanto Inglaterra como Noruega llegan con aspiraciones altas. Los ingleses buscarán imponer su experiencia en torneos grandes, mientras que los noruegos intentarán continuar su cuento de hadas

¿Qué jugadores de Inglaterra podrían perder las Semifinales?

Los ingleses deberán tener mucho cuidado en este partido de cuartos, ya que cuatro jugadores clave llegan con una tarjeta amarilla en su cuenta y corren el riesgo de perderse las semifinales en caso de avanzar.

Harry Kane, Jude Bellingham, Declan Rice y Nico O’Reilly están en la cuerda floja. Una amarilla más ante Noruega les significaría una suspensión automática para el siguiente encuentro.

Esto representa un dolor de cabeza para el técnico Thomas Tuchel, quien deberá gestionar las energías y las entradas de estos futbolistas para evitar riesgos innecesarios.

Kane, como capitán y referente goleador, es pieza fundamental en el ataque; perderlo en semis sería un golpe duro. Bellingham, con su dinamismo en el mediocampo, y Rice, pilar defensivo, también serían bajas sensibles. Nico O’Reilly, por su parte, ha aportado solidez en la zaga y su ausencia se notaría en la estructura del equipo.

La tensión será alta en el campo. Los jugadores ingleses saben que deben ser disciplinados, especialmente ante un Noruega agresivo y con Haaland como amenaza constante.

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¿Cada cuánto se limpian las amarillas en Mundiales?

Según el reglamento de la FIFA para el Mundial 2026, las tarjetas amarillas se acumulan durante el torneo, pero existe un sistema de “borrón y cuenta nueva” en etapas específicas para evitar suspensiones excesivas en las fases decisivas.

Las amarillas individuales se resetean después de la fase de grupos, permitiendo que los jugadores comiencen la fase eliminatoria con la cuenta limpia.

Posteriormente, hay un segundo reset después de los cuartos de final. De esta manera, las tarjetas acumuladas en octavos o cuartos no se arrastran a las semifinales ni a la final.

Esto significa que un jugador que reciba una amarilla en cuartos no llevará esa sanción a semis si su equipo avanza, siempre y cuando no haya acumulado dos antes del reset correspondiente.

Sin embargo, si un jugador recibe su segunda amarilla antes de un reset (por ejemplo, en la fase de grupos o en los cruces previos), debe cumplir la suspensión de un partido.