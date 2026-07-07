¿Cuánto ganaron los clubes de la Liga MX por prestar a sus seleccionados al Mundial 2026?

La participación de los futbolistas de la Liga MX en la Copa del Mundo 2026 no sólo dejó actividad internacional para 26 jugadores pertenecientes a 13 clubes, sino también una importante derrama económica.

A través del Programa de Beneficios para Clubes, la FIFA compensa a los equipos que ceden jugadores para disputar el Mundial. El organismo paga 11 mil dólares por cada día que el futbolista permanece con su selección, desde el inicio del periodo oficial de cesión, el 25 de mayo, hasta el día en que su representativo nacional queda eliminado.

En el caso de la Liga MX, México fue la selección que más tiempo mantuvo a sus jugadores al llegar hasta los octavos de final y caer el 5 de julio frente a Inglaterra. Un día después quedó eliminado Estados Unidos, mientras que Colombia se despidió el 7 de julio tras perder ante Suiza en penales. Ecuador fue eliminado el 30 de junio, en tanto que Uruguay y Panamá concluyeron su participación al finalizar la fase de grupos.

Gracias a esos recorridos, Chivas será el club mexicano que recibirá la mayor compensación económica. Los cinco seleccionados rojiblancos convocados por Javier Aguirre le dejarán al Guadalajara 2.31 millones de dólares.

El segundo lugar corresponde al América, que aportó cuatro futbolistas distribuidos entre México, Uruguay y Estados Unidos. Las Águilas ingresarán 1.66 millones de dólares, mientras que Pumas recibirá 1.23 millones, gracias a la participación de Guillermo Martínez con México, Pedro Vite con Ecuador y Adalberto Carrasquilla con Panamá.

Chivas fue el equipo que más seleccionados aportó de la Liga MX Mexsport

También superarán el millón de dólares Cruz Azul, con Erik Lira y Willer Ditta, así como Toluca, que cedió a Jesús Gallardo y Alexis Vega al Tricolor. Ambos equipos recibirán 946 mil y 924 mil dólares, respectivamente.

El resto de los clubes también obtendrá ingresos importantes. Tijuana superará los 869 mil dólares, mientras que Atlas cobrará 484 mil por Camilo Vargas. Santos Laguna, gracias a Carlos Acevedo, recibirá 462 mil dólares.

Los equipos que únicamente tuvieron representantes eliminados en la fase de grupos obtendrán 363 mil dólares por jugador, mientras que Pachuca percibirá 407 mil dólares por la participación de Enner Valencia con Ecuador.

En total, los 13 clubes de la Liga MX que aportaron futbolistas a la Copa del Mundo recibirán 8.38 millones de dólares, una cifra que refleja el peso que mantiene el futbol mexicano como proveedor de jugadores para las selecciones nacionales del continente.

Compensación a equipos de la Liga MX

Club Jugadores Pago (Dólares) -------------------------------------------------------------

Chivas 5 (México) 2,310,000

América 1 MEX, 2 URU, 1 EUA 1,661,000

Pumas 1 MEX, 1 PAN, 1 ECU 1,232,000

Cruz Azul 1 MEX, 1 COL 946,000

Toluca 2 MEX 924,000

Tijuana 1 MEX, 1 ECU 869,000

Atlas 1 COL 484,000

Santos Laguna 1 MEX 462,000

Pachuca 1 ECU 407,000

Tigres 1 URU 363,000

Monterrey 1 URU 363,000

León 1 PAN 363,000

Juárez 1 PAN 363,000

Mazatlán 1 PAN 363,000

------------------------------------------------------------- Total Liga MX 8,377,000