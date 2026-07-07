¡Argentina remonta de forma agónica y se instala en Cuartos de Final en el Mundial 2026!

Con goles de Cuti Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández sobre la hora, Argentina remontó y derrotó 3-2 a Egipto para conseguir su boleto a los Cuartos de Final del Mundial 2026; espera por el ganador del partido entre Colombia y Suiza.

Las tribunas del Atlanta Stadium estaban completamente llenas de aficionados de Argentina, sin embargo, los Faraones sorprendieron con su planteamiento sumamente agresivo y asfixiante, impidiendo que Lionel Messi y compañía lograran imponer condiciones sobre los primeros instantes.

Argentina 0-1 Egipto

El balón parado volvió a costarle al actual campeón del mundo, y con un centro envenenado al área, Yasser Ibrahim se impuso sobre la marca y cabeceó con potencia y colocación para abrir el marcador en el minuto 15 de tiempo corrido.

Messi falla nuevo penal en el Mundial 2026

La oportunidad del empate de Argentina llegaría rápidamente luego de una falta sobre Nicolás Tagliafico y, cuando Lionel Messi tomó el balón en busca de igualar el compromiso, Mostafa Shobeir comenzaba a consagrarse como la figura del partido para detener el zurdazo del ‘10’ de la Albiceleste y mantener su arco estoico, generando uno de los peores récords en la carrera del capitán sudamericano.

Justamente fue el portero Mostafa Shobeir quien se proclamó como la gran figura de los primeros 45 minutos, ya que atajó un remate de cabeza por parte de Alexis Mac Allister (28’), y un intento más por parte de Julián Álvarez (38’), mismo que ya desataba el grito del gol del empate que representaba el primer tanto de La Araña en la Copa del Mundo.

Argentina 0-2 Egipto

Los Faraones tocaron la puerta en una ocasión y el gol anulado por una falta previa durante el minuto 58 ahogaba sus posibilidades de manera momentánea, solo que Mostafa Ziko se sacaría la espina inmediatamente (68’) para concretar un contragolpe letal y sentenciar al actual campeón del mundo.

Gol y asistencia de Messi en 5 minutos

Argentina 1-2 Egipto

Cuando las opciones se apagaban para el combinado de Lionel Scaloni, Cuti Romero apareció como centro delantero para terminar con una noche perfecta para el arquero Mostafa Shobeir, cabeceando y mandando el esférico al fondo del arco con más de 10 minutos por delante (78’).

Argentina 2-2 Egipto

Apenas 5 minutos más tarde, Lionel Messi apareció dentro del área de los Faraones para que de pierna izquierda anotara el tanto del empate (su octavo en el Mundial 2026) y mandar -momentáneamente- al alargue (83').

Argentina 3-2 Egipto

El tiempo agonizaba y Argentina suponía que llegaría a unos nuevos Tiempos Extra, hasta que un centro al área terminó en la cabeza de Enzo Fernández, quien mandó el balón al fondo de las redes para sentenciar el marcador (90+2') e instalarse entre los mejores 8 del torneo.

Rival de Argentina en Cuartos de Final

El último invitado para los Cuartos de Final del Apertura 2026 se conocerá la tarde de este martes 7 de julio, cuando Colombia y Suiza se midan en Vancouver por el sitio que completará la siguiente instancia de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Estos son todos los detalles del partido 100 del Mundial 2026, mismo que dará un boleto –el último- hacia la antesala de la Final.

Día: sábado 11 de julio, 2026.

Horario: 19:00 horas.

Estadio y capacidad: Kansas City Stadium / 69,045 espectadores.

El Kansas City Stadium cuenta con un aforo para 69,045 espectadores. Reuters

BFG